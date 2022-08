Sanna Marin, premierka Finlandii, znalazła się na cenzurowanym w związku z ujawnieniem nagrań z prywatnej imprezy, w której premier Finlandii wzięła udział. Na nagraniach widać, jak Sanna Marin wraz ze znajomymi śpiewa i tańczy na domowej imprezie. Nie wiadomo kiedy dokładnie nagranie powstało, jednak Marin skomentowała je w czwartek rano.

REKLAMA

Sanna Marin. Huczna impreza premier Finlandii. Komentarze nie milkną

- Tańczyłam, śpiewałam, bawiłam się, robiłam rzeczy legalne. Mam życie zawodowe, rodzinne, a także czas wolny, który spędzam z przyjaciółmi. Prawie tak samo, jak inni w moim wieku - powiedziała 36-letnia Sanna Marin w wywiadzie dla telewizji Yle. I dodała, że to wyborcy ocenią jej zachowanie podczas wyborów wiosną 2023 roku.

Komentując nagranie premier Finlandii zapewniła, że nie brała narkotyków i nic jej nie wiadomo o tym, aby brali je inni uczestnicy imprezy.

Mimo to, poseł fińskiej Partii Centrum Mikko Karna zażądał przeprowadzenia u Marin testów na obecność narkotyków. Z kolei fiński prezenter telewizyjny Aleksi Valavuori napisał na Twitterze, że Marin jest "najmniej kompetentnym premierem, jakiego kiedykolwiek miała Finlandia".

Sanna Marin. Głośna impreza premier Finlandii. Zdarzenie skomentował Donald Tusk

W piątek nagranie z premier Finlandii skomentował w programie "Jeden na jeden" w TVN24, Donald Tusk. Były premier stwierdził, że nie rozumie oburzenia zachowaniem Sanny Marin. - Ja tego kompletnie nie rozumiem. Widziałem tak brzydkie zdjęcia tańczących facetów, trzymających się za ręce u księdza Rydzyka, nie wiem czy pani to pamięta, ale w sensie estetycznym jest to nie do porównania - stwierdził Tusk w rozmowie. Lider PO nawiązywał do nagrania z urodzin Radia Maryja sprzed czterech lat, gdzie politycy PiS tańczyli trzymając się za ręce.

Tusk dodał, że cało to oburzenie jest "męsko-szowinistyczne". - Zauważyłem, że głównie politycy-faceci postanowili się odezwać, że to jest niedopuszczalne albo szkodliwe. Absurd - stwierdził w TVN24 Tusk. - Oburza mnie, że według hipokrytów w polityce coś wypada, bo jest się u władzy, albo dlatego, że jest się facetem. A jak pani premier sobie pozwala na jakieś bardziej swobodne momenty w życiu prywatnym, to jest to zaraz niemoralne- dodał lider PO.

Sanna Marin. Kim jest premier Finlandii?

Sanna Mirella Marin urodzona 16 listopada 1985 w Helsinkach od 2019 jest premierką Finlandii, a od 2020 przewodniczącą Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP). Przed objęciem stanowiska premiera, kierowała resortem transportu. Do fińskiego parlamentu po raz pierwszy trafiła w 2015 roku. Wcześniej była przewodniczącą rady miejskiej w Tampere, na którą wybrano ją, gdy miała 27 lat.

Sanna Marin. To nie pierwsza wpadka premier Finlandii

To zdarzenie nie jest pierwszym, gdy premier Marin znajduje się w ogniu krytyki po wyjściu na imprezę. W grudniu 2021 roku wybrała się do jednego z klubów nocnych w Helsinkach. Służbowy telefon zostawiła w domu, przez co nie odczytała wiadomości o konieczności unikania kontaktów społecznych w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u szefa fińskiego MSZ.

- Postąpiłam źle. Powinnam bardziej uważnie rozważyć sytuację - tak tłumaczyła się wówczas Marin, czytamy na stronach tvn24.pl.