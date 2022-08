Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla seniorów, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i osób pobierających inne świadczenia długoterminowe z ZUS.

- Pierwsze wypłaty świadczeń ruszyły zgodnie z planem. Na wypłatę z ZUS w terminie 25 sierpnia dla 1,6 mln emerytów i rencistów przeznaczyliśmy ok. 2,0 mld zł – przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Komu należy się 14 emerytura? Świadczenie to przyznaje się z urzędu emerytom i rencistom z ZUS oraz innych organów emerytalno-rentowych, czyli KRUS i mundurowych, a także osobom uprawnionym do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczeń uzupełniających Mama 4 plus, renty inwalidzkiej.

- Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna. Dlatego wyniesie ona 1217,98 zł "na rękę" - wskazała prof. Uścińska.

14 emerytura 2022 - dla kogo jest przewidziana? Dodatkowe świadczenie dostanie kilka milionów osób

Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

Dla kogo będzie 14 emerytura? Prawo do "czternastki" mają osoby uprawnione do pobierania emerytury na dzień 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastej emerytury nie otrzymają natomiast osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

14 emerytura 2022. Kiedy czternastka będzie wypłacana? ZUS podał terminy

W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadają 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Czy 14 emerytura będzie wypłacana co roku? Trwają prace nad ustawą

Czternasta emerytura miała być jednorazowa, a wszystko wskazuje na to, że będzie świadczeniem stałym. Czternastka po raz pierwszy został wypłacona w 2021. Aktualnie trwają prace nad ustawą wprowadzającą 14 emeryturę na stałe.

- Ostateczny model i kształt pokażemy opinii publicznej i przedstawimy do prac rządu na początku 2023 r. (...) Będziemy szli w tym kierunku, że może czternasta emerytura będzie na stałe – powiedziała na początku sierpnia minister Maląg.

Szefowa MRiPS przypomniała, że w poprzednim roku "czternastka" wypłacana była w IV kwartale roku.

- W tym roku dlatego właśnie sierpień, bo tak szacowaliśmy, że może być szczyt inflacji, tej wysokiej inflacji spowodowanej wojną na Ukrainie i sankcjami – mówiła Maląg.