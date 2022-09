Ile lat pracy do emerytury? Propozycja "Solidarności" 35 dla kobiet i 40 dla mężczyzn

W grudniu zeszłego roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie przygotowanego przez "Solidarność" projektu obywatelskiego dotyczącego tzw. emerytur stażowych.

Projekt zakładał prawo do pobierania świadczenia dla osób, które mają za sobą 35 lat (kobiety) i 40 lat pracy (mężczyźni). Czas pracy obejmowałby okres składkowy i nieskładkowy. Warunkiem przejścia na emeryturę stażową byłoby zgromadzenie na koncie emerytalnym minimalnego, określonego w ustawie kapitału.

W tym samym czasie podobny projekt złożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda. W projekcie prezydenckim staż pracy był jednak nieco wyższy:

39 lat w przypadku kobiet,

44 lata w przypadku mężczyzn.

"Wiem, że to było w porozumieniach gdańskich z 1980 roku, ale to jest dzisiaj sprawa trudna i ja nie chcę nikogo oszukiwać" - powiedział szef partii rządzącej na spotkaniu z mieszkańcami Nowego Sącza.

Kaczyński nie chce nikogo urazić. Ale chodzi o to "żeby dostawać i pensję i emeryturę"

Prezes PIS Jarosław Kaczyński wznowił po wakacjach podróże po Polsce, które mają przygotować wyborców do zbliżających się wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na 2023 rok.

Podczas spotkania w Nowym Sączu, dostał pytanie o emerytury stażowe. "Kiedy będzie możliwość przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy?" - brzmiało pytanie.

Prezes wyjaśnił, że wprowadzenie tego rodzaju emerytur powodowałoby, że niektóre kobiety mogłyby dostawać świadczenie niewiele po pięćdziesiątce. Natomiast w przypadku mężczyzn, którym do stażu wlicza się także służba wojskowa, zostaliby emerytami jeszcze przed sześćdziesiątką.

"Często chodzi o to, aby dostawać i pensję, i emeryturę" - powiedział Kaczyński, choć zaznaczył, że nie chce nikogo urazić.

Czy Polski nie stać na emerytury stażowe? Prezes PIS: "albo to, albo to"

Argumenty, jakimi posłużył się prezes PIS, wyjaśniając, dlaczego nie popiera emerytur stażowych, nie dotyczyły tylko pieniędzy i wyborów, jakich trzeba dokonywać, mając ograniczony budżet.

Prezes PIS uzasadniając, dlaczego nie popiera emerytur stażowych, stwierdził, że emerytury w Polsce pochłaniają już i tak pokaźną część PKB.

"I jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie jeszcze go podwyższyć, czy pierwszeństwem nie jest jednak to, żeby podwyższać emerytury przede wszystkim, ale też te średnie, no i najniższe płace — odpowiedział prezes PiS, choć nie wspomniał, że to jego partia obniżyła wiek emerytalny w Polsce i przyczyniła się do zwiększenia kosztów emerytur.

"Jest to wybór — albo to, albo to". Są pewne granice, których się przekroczyć nie da. Trzeba podjąć w tej sprawie decyzję" — mówił. "Tak to niestety wygląda i na to nas niestety chyba troszeczkę w tym momencie nie stać" - podsumował Kaczyński.

Dla uzasadnienia swojego braku poparcia dla emerytur stażowych szef partii rządzącej posłużył się jeszcze jednym argumentem, przypominając, że temat jest jednym z postulatów porozumień sierpniowych.

Powiedział, że znał wiele osób, które pisały postulaty. "Postulat ten był traktowany przy świadomości, że prowadzona jest walka z opresją zewnętrzną, że jesteśmy pod kuratelą Związku Sowieckiego". - wyjaśnił prezes. "Różne rzeczy tam wpisywali" - dodał.