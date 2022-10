Tęczowy Piątek. "Wsparcie może powstrzymać tragedię. Aż 75 proc. młodych osób LGBT+ ma myśli samobójcze"

Zobacz wideo

Tęczowy Piątek po raz pierwszy zorganizowano w 2016 roku. Akcja od początku budziła kontrowersje w środowisku władzy i konserwatywnych organizacji, np. Ordo Iuris. - W Tęczowym Piątku chodzi o to, żeby młodzież LGBT+ czuła się bezpieczna i akceptowana. Wtedy, w 2016 roku, akcja odbywała się głównie w szkołach. Apelowaliśmy do nauczycieli i dyrekcji, żeby organizowali Tęczowy Piątek. Ale teraz - skłonieni nieco przez sytuację społeczno-polityczną, ale też ze względu na to, co się wydarzyło przez te ostanie sześć lat, świętujemy nie tylko w szkołach - mówiła w "Pierwszym Śniadaniu w TOK-u" Cecylia Jakubczak z Kampanii Przeciw Homofobii.

Wyjaśniła, że każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie formułę świętowania. - Ale najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do młodych osób LGBT. I pokazać, że są osoby, które stoją za nimi murem - podkreśliła w rozmowie z Piotrem Maślakiem.

Wsparcie można okazać przez przypięcie tęczowej przypinki, założenie skarpetek w kolorze tęczy. - Są nauczyciele, którzy na przykład prezentują uczniom film, którego bohaterami są osoby LGBT. To jest bardzo ważny sygnał, który może odmienić życie. Okazane wsparcie może powstrzymać tragedię. A jak wynika z badań - przeprowadzonych przez KPH we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW - aż 75 procent młodych osób LGBT+ ma myśli samobójcze - poinformowała gościni TOK FM.

W tym roku Polska po raz trzeci z rzędu znalazła się na ostatnim miejscu - wśród krajów Unii Europejskiej - w opiniotwórczym rankingu ILGA Europe. Bliżej nam do Rosji, Białorusi czy Azerbejdżanu niż do krajów zachodniej Europy. Ranking mierzy poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie.

