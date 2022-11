Decyzja RPP o stopach procentowych a wzrost rat kredytowych. "Pośrednikiem" jest WIBOR

Nie zawsze decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu czy utrzymaniu stóp procentowych, w bezpośredni sposób przekłada się na wzrost rat kredytowych.

Z reguły tak jest, ale nawet ostatnie cykle podwyżek pokazały, że nie zawsze. Dzieje się tak dlatego, że to nie stopy procentowe wpływają bezpośrednio na raty kredytów, ale WIBOR, który jest z nimi powiązany, i z wyprzedzeniem reaguje na sytuację na rynku.

Rafał Hirsch przedstawił na portalu Spiderweb.pl wykres pokazujący momenty, gdy wzrost lub brak wzrostu stóp nie pociągał za sobą spodziewanego ruchu WIBORU, a co za tym idzie rat kredytów.

Miało to miejsce na przykład:

w lipcu 2022 roku stopy procentowe wzrosły o 0,5 proc., a WIBOR nie wzrósł,

w sierpniu 2022 stopy procentowe nie wzrosły, a WIBOR wzrósł o 0,1 proc.,

w październiku 2022 stopy procentowe ponownie nie wzrosły, a WIBOR skoczył o 0,27 proc.

WIBOR 3M, 6M, 1M. Podwyżki rat zależą od rodzaju WIBORU. Oto kto je dostanie w grudniu

Kogo więc mogą dotknąć podwyżki i dlaczego właśnie na święta? Wszystko zależy od tego, o który WIBOR oparty jest konkretny kredyt.

Obecne stopy procentowe ustalone przez RPP mają poziom 6,75 proc. Z kolei WIBOR w ostatnim tygodniu zatrzymał się na poziomie 7,48 proc. Jednak to nie wysokość WIBOR-u, a dynamika zmian może mieć wpływ na zmienność rat kredytowych.

W większość umów kredytowych — jak wyjaśnia ekspert — znajdują się zapisy, że raty są aktualizowane przez bank, gdy stopa rynkowa wskaźnika odchyli się o co najmniej 10 punktów bazowych. Pod koniec września WIBOR znajdował się na poziomie 7,21 proc.- WIBOR 3M, czyli trzymiesięczny, w ciągu miesiąca wzrósł o 27 punktów bazowych.

"A to oznacza, że kredytobiorcy z WIBOR 3M w umowach znów będą mieć podniesione oprocentowanie. Zostanie im to zakomunikowane przy okazji płacenia raty w listopadzie, więc będzie obowiązywać od grudnia. Akurat na święta" - zapowiada Rafał Hirsch.

WIBOR 6M, czyli sześciomiesięczny, podobnie jak WIBOR 3M, urósł o 27 punktów bazowych. Kredyty zaciągane z wykorzystaniem tej stopy, także od grudnia zdrożeją.

Nie stanie się tak jednak w przypadku pożyczek zaciągniętych w oparciu o WIBOR 1M, czyli jednomiesięczny. W październiku nastąpił bowiem wzrost jedynie o 1 punkt bazowy (z 7,11 proc. do 7,12 proc.), a to mniej niż 10 punktów bazowych, uprawniających do zmiany rat.

Niestety — jak zauważa ekspert — tego typu kredyty z reguły nie dotyczą kredytów mieszkaniowych, a np. leasingowych.

Co zastąpi WIBOR? WIRON nowym wskaźnikiem. Jest już mapa drogowa zmian

Od początku trwającej obecnie inflacji, dużo mówiło się o wadach wskaźnika WIBOR i jego wpływie na szybko rosnące raty kredytów. Wreszcie we wrześniu Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wymianie wskaźnika WIBOR na inny. Wskazała też mapę drogową tej wymiany.

Wskaźnik będzie zamieniony na WIRON, (znany wcześniej jako WIRD), czyli Warsaw Interest Rate Overnight. Indeks WIRON ma się stać docelowo kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej.

Będzie używany:

w umowach finansowych (np. umowach kredytowych),

w instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych),

przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).

Co się zmieni dla kredytobiorców?

"Dziś oprocentowanie rat kredytów reguluje się, w zależności od wybranego WIBOR-u, na okresy np. trzy lub sześciu miesięcy. Tymczasem WIRD (a obecnie już WIRON — przyp. red.) ma być wskaźnikiem jednodniowym. Kredytobiorca pozna zatem ostateczną wysokość raty w dniu spłaty" - czytamy na Infor.pl

Ogłoszona przez KNF mapa drogowa przewiduje, że wymiana wskaźnika rozpocznie się w grudniu 2022 roku, będzie przebiegała stopniowo i zostanie zakończona w 2025 roku, kiedy indeks WIRON będzie już w powszechnie stosowany.

Źródło: Spidersweb.pl, Infor.pl