MZ zareagowało na "Eksperyment". Prof. Józef Dulak: Medycyna oparta na faktach - tego brakuje

Szef resortu, Adam Niedzielski w rozmowie z dziennikarzem TOK FM i autorem serialu "Eksperyment" Michałem Janczurą zapowiedział między innymi zakaz prowadzenia eksperymentów leczniczych za pieniądze pacjentów.

Zdaniem Józefa Dulaka, kierownika Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kiedy koncerny farmaceutyczne czy ośrodki naukowe nie są zainteresowane badaniami nad lekami na bardzo rzadkie choroby, pomocny może być trzeci sektor.

- Powstają różnego rodzaju organizacje pacjentów i fundacje, które zbierają fundusze na tego typu badania, po to, żeby one mogły być przeprowadzane. I to jest jak najbardziej uzasadnione. Ale to, co musi być zawsze podstawą, to odpowiednie przesłanki merytoryczne - mówił w "Poranku Radia TOK FM".

Ich oceną, według zapowiedzi ministerstwa zdrowia, ma się zajmować komisja bioetyczna, która zostanie utworzona przy Agencji Badań Medycznych, a nie, jak dotąd, na przykład komisje uczelniane.

"Przed komórkami macierzystymi jest duża przyszłość. Ale to musi być oparte na rzetelnych zasadach"

Dziś, zdaniem eksperta, prowadzenie nierzetelnych czy nieuczciwych eksperymentów leczniczych uderza w naukę.

- Przed komórkami macierzystymi i innymi metodami eksperymentalnymi, tzw. innowacyjnymi metodami leczniczymi jest duża przyszłość, ale to musi być stosowane i wprowadzane w sposób właściwy oraz oparte na rzetelnych zasadach. To nazywa się medycyna oparta na faktach. A tego brakuje - powiedział gość Karoliny Głowackiej.

Resort zdrowia zlecił też audyt, który ma wykazać, czy przy uchwalaniu przepisów dotyczących eksperymentów leczniczych nie doszło do nadużyć oraz faworyzowania niektórych firm.

Serial "Eksperyment"

Serial "Eksperyment" to opowieść o biznesie, który wyrósł w Polsce na wierze w cudowne działanie komórek macierzystych. Wierze, którą karmi się pacjentów, nie przedstawiając wiarygodnych i potwierdzonych dowodów. O eksperymentach przeprowadzanych na szeroką skalę na pacjentach cierpiących na nieuleczalne, często śmiertelne choroby - za ich pieniądze.

Temat terapii komórkami macierzystymi w Polsce to problem dużo większy, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Część lekarzy mówi wprost - to intratny biznes. Zaczynając od drogiego bankowania komórek macierzystych, na kosztownych terapiach eksperymentalnych kończąc - pacjentom sprzedaje się nadzieję na wyleczenie nieuleczalnych chorób. Ale brakuje dowodów naukowych, a ten, kto głośno próbuje mówić o niebezpieczeństwie, spotyka się z próbą uciszania.

Serial "Eksperyment" przygotowuje dziennikarz TOK FM Michał Janczura, autor m.in. "Pieczy" czy "Folwarku", któremu w zbieraniu informacji pomagają: Adrian Wojtasik i Michał Tomasik. O oprawę dźwiękową zadbał Bartosz Dąbrowski, a głosu lektorskiego w 1 odcinku użyczył Adam Ozga. Producentką jest Magda Birecka.