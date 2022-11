Co dalej z cenami mieszkań? Dziś jedynym sposobem na kupienie tańszego mieszkania, jest rabat u deweloperów lub desperacja sprzedających mieszkania na rynku wtórnym. Do tego - jak uważają eksperci - w najbliższym czasie nie ma co liczyć na wyraźny spadek cen. Ceny mogą nawet wzrosnąć i to z różnych powodów. Jednym z nich nie będzie inflacja, tylko suburbanizacja.

Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl