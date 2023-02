Powalone drzewa, 200 tys. odbiorców bez prądu. Wichury nie odpuszczają. "Ponad 1800 zgłoszeń do straży"

Zobacz wideo

Informację przekazał wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa we wpisie na Twitterze. "Według stanu na godz. 6:00 bez prądu pozostaje ok. 205 tys. odbiorców, najwięcej - pomorskie - ok. 129 tys., mazowieckie - 20,8 tys., zachodniopomorskie - 11,3 tys., podkarpackie - 8,3 tys., warmińsko-mazurskie -7 tys. - wyliczył

Mnóstwo pracy w związku z wichurami mieli strażacy. W związku z silnym wiatrem strażacy otrzymali 1831 zgłoszeń, w tym 906 w piątek 17 lutego oraz 925 od północy do godziny 6:00 w sobotę 18 lutego. Niestety, w zdarzeniach jedna osoba została ranna - poinformowała straż pożarna.

Ponad 400 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy przy usuwaniu skutków wichury, która przeszła nad regionem - poinformował w sobotę rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP. Poszkodowany podczas działań został strażak OSP.

W związku z wichurami, które przechodzą nad Pomorzem strażacy interweniowali 966 razy w województwie pomorskim. Jedna osoba została ranna, po tym gdy samochód uderzył w leżący na jezdni konar w Tczewie.

Porywy wiatru na Wybrzeżu osiągały120 km/h przy prędkości średniej około 80 km/h; w głębi lądu miejscami wiało w porywach 100 km/h - poinformował w nocy z piątku na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w sobotę. Wiatr nie odpuści

W sobotę będzie pochmurno z opadami. W całej Polsce będzie wiał silny wiatr w porywach od 70 do 115 km/h, który w ciągu dnia będzie słabł - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Okresami w całym kraju będzie padał deszcz, na północnym wschodzie i w górach będzie padał deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na południu suma opadów może wynieść do 15 mm. Wysoko w górach spadnie 5 cm śniegu w Sudetach i 15 cm w Tatrach.

Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 7 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na zachodzie.

Wiatr zachodni, początkowo będzie silny i bardzo silny, w porywach do 115 km/h na Wybrzeżu, do 90 km/h na północy i do 70 km/h na południu. Będzie dość szybko słabł, najpierw na zachodzie kraju, a na koniec na północnym wschodzie. W Sudetach porywy wiatru wyniosą do 140 km/h, w Tatrach do 110 km/h. Tam będą zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami występujące opady deszczu, deszczu ze śniegiem a w górach śniegu. Najwięcej tych opadów będzie na południu kraju, gdzie spadnie ok. 10 mm deszczu, a wysoko w górach w Sudetach spadnie 5 cm śniegu, w Tatrach 10 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na północy kraju do 5 stopni na południu Polski.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, porywy wiatru wyniosą do 60 km/h na Wybrzeżu i na krańcach południowych. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wyniosą do 70 km/h. Wiatr zachodni i północno-zachodni