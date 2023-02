"Europejczycy muszą się modlić, by Ukraina nie upadła". Zełenski: Wtedy wojna stałaby się europejska

Zobacz wideo

Zełenski zapytany, czy obawia się nowej rosyjskiej ofensywy, odparł: "Rosjanie na pewno nie mogą posunąć się dalej naprzód; nie są tak potężni, jak byli wcześniej. Teraz my jesteśmy znacznie silniejsi od nich. My wiemy, że jeśli przegramy, stracimy wszystko, domy, dzieci, rodziców".

REKLAMA

- Po tym, co się stało 24 lutego zeszłego roku, nie ma żadnych kompromisów. Pogwałcone zostało prawo międzynarodowe, wszystko to, co ludzkie zostało pogwałcone. My się ich nie boimy, nikt się ich nie boi i nie dzieje się zgodnie z planami Rosjan - dodał prezydent.

Na pytanie o to, czy władze w Kijowie przygotowują się na lata wojny, odpowiedział: "Przygotowujemy się na krótką wojnę, która zakończy się zwycięstwem. Dla nas bardzo ważne jest to, by nie zamrażać tego konfliktu. Ten błąd już popełniono po 2014 roku".

Zełenski powiedział: wojna musi zakończyć się "zwycięstwem nas wszystkich, zwycięstwem pokoju".

- To będzie historyczne zwycięstwo. Także przyszłe pokolenia Rosjan nam podziękują - zaznaczył.

Prezydent przyznał, że nie jest pewien, czy Rosja mogłaby się poddać. - Uważam, że ta wojna nie może trwać w nieskończoność. W nowoczesnym świecie nie może trwać wiele lat, bo toczy się na kontynencie europejskim - stwierdził.

Jego zdaniem "ludzie wiedzą, gdzie jest prawda, a gdzie kłamstwo".

"Kraje w Europie i na świecie rozumieją, jaka jest sytuacja" i także to, że Putin "nie zatrzyma się na Ukrainie" - zauważył Zełenski.

Następnie oświadczył: "Europejczycy muszą modlić się o to, by Ukraina nie upadła, bo wtedy wojna stałaby się naprawdę europejska".

Mówiąc o zbliżającej się wizycie premier Meloni w Kijowie, prezydent podkreślił, że władze w Rzymie odegrały ważną rolę w przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. - Włochy w nas uwierzyły. Zobaczyły Ukrainę jako kraj będący równym partnerem - dodał, wyrażając uznanie dla poprzedniego premiera Mario Draghiego.

Bardzo pozytywnie ocenił również swoje dotychczasowe rozmowy z premier Meloni i odnotował pomoc otrzymaną od Włoch.

- Bardzo dziękuję za jej stanowisko i czekam na nią. Wiem, że przybędzie. Ukraina czeka na Giorgię - dodał.

- Czekamy również - zaznaczył - na obronę przeciwlotniczą, na decyzję w sprawie systemów takiej obrony. Nie wiem, czy nastąpi to teraz.

- Potrzebna jest nam połączona pomoc całego kontynentu europejskiego - oznajmił ukraiński przywódca.

Nieoficjalnie włoskie media informują, że premier Meloni będzie w Kijowie we wtorek.

Posłuchaj: