"To jest 'siłówa'". Mimo prezydenckiej nowelizacji "lex Tusk" będzie wybór członków komisji?

Wniosek o uczczenie minutą ciszy zmarłych ciężarnych złożyła we wtorek posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. - To wy ponosicie odpowiedzialność za te śmierci. W polskich szpitalach pod opieką lekarzy umierają kobiety, a ci lekarze, zamiast ratować życie kobiet, zasłaniają się relikwiami Jana Pawła II i klauzulą sumienia – mówiła z sejmowej mównicy. Nie wszyscy posłowie odpowiedzieli jednak na apel posłanki. Posłanki i posłowie Zjednoczonej Prawicy wyłamali się. Nie wstali.

- Tak po ludzku, dlaczego oni nie wstali? - pytał Włodzimierza Czarzastego gospodarz "Poranka Radia TOK FM" Maciej Głogowski.

- Mają tyłki ciężkie od ciężkiego sumienia – odpowiedział wicemarszałek Sejmu. – Jest granica świństwa. (…) Jeżeli czytam wypowiedź przedstawiciela szpitala, który mówi, że nie dokonuje się aborcji, dlatego, że to jest szpital im. Jana Pawła II, to ja myślę, że ten Jan Paweł II to w grobie się przewraca. (…) To jest skandal - ocenił.

Czarzasty dodał, że w przypadku szpitala w Nowym Targu mamy do czynienia ze "zbiorowym traktowaniem klauzuli sumienia".

Projekt prezydenta nie zablokuje wyboru komisji?

Posłanki i posłowie zaczęli we wtorek prace nad prezydenckim projektem nowelizacji słynnej ustawy nazwanej "lex Tusk". Politycy PiS deklarowali, że w związku z tym podczas trwającego posiedzenia Sejmu nie będzie głosowania ws. wyboru członków komisji do spraw rosyjskich wpływów. Ale "Rzeczpospolita" poinformowała, że dziś (w środę) partia Jarosława Kaczyńskiego "chce przedstawić pięciu kandydatów" do pracy w komisji.

Wicemarszałek Sejmu przyznał w TOK FM, że nic nie wie o ewentualnej zmianie porządku obrad, poszerzeniu o wybór członków komisji. Ale - jak dodał - wszystko może się wydarzyć. - PiS może to zgłosić dzisiaj albo może to zgłosić w ramach nowelizacji (ustawy). Tu się wszystko zdarzyć może, bo to jest "siłówa". Efektem tej "siłówy" ma być oplucie paru osób i zrobienie pokazówy – podsumował gość "Poranka Radia TOK FM".

Jak poinformował w środę wicemarszałek z PiS-u Ryszard Terlecki, kandydatem na członka komisji, która powstanie dzięki "lex Tusk", jest Sławomir Cenckiewicz. Nazwisko historyka pojawiał się już w medialnych spekulacjach na temat kandydatów. Przypomnijmy, że opozycja zapowiedziała, że nie zgłosi swoich kandydatów do pracy w nowej komisji.