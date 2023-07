Kobieta zażyła tabletkę poronną. W szpitalu zjawiła się policja. "Kazano mi się rozebrać, robić przysiady"

Zobacz wideo

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w Krakowie. Pani Joanna zdecydowała się na zażycie tabletki poronnej, którą zamówiła przez internet. Jak mówiła w rozmowie z dziennikarką "Faktów TVN", ciąża miała zarażać jej życiu. Gdy zaczęła się źle czuć, zadzwoniła do lekarki. A lekarka powiadomiła policję.

- Czterech mężczyzn pilnowało jednej, przestraszonej kobiety. Utworzyło kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę - relacjonował lekarz z Oddziału Ratunkowego krakowskiego szpitala wojskowego. Kobieta ze łzami w oczach wspominała to, co wydarzyło się trzy miesiące temu. - Rozebrałam się. Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: "czego wy ode mnie chcecie?" - mówiła, dodając, że policjanci kazali jej "robić przysiady i kaszleć".

Jak podkreślił lekarz, policjanci nie byli w stanie podać podstaw prawnych swoich działań, nie wyjaśnili, dlaczego zatrzymali kobietę. Funkcjonariusze także zabrali laptop należący do pani Joanny. Z SOR-u przewieziono kobietę - w eskorcie policji - do drugiego Szpitala im. Narutowicza. Tam funkcjonariusze odebrali jej telefon.

Opresyjne państwo

Policja nie udziela informacji na temat wydarzeń sprzed trzech miesięcy. Dziennikarze zostali odesłani do prokuratury. A prokuratura przekazała, że obecność policjantów "wynikała z konieczności asystowania Zespołowi Ratownictwa Medycznego" oraz że prowadzone jest śledztwo "z artykułów mówiących o pomocy w aborcji i namowie do samobójstwa".

Pani Joanna zdecydowała się na złożenie skargi do sądu, w sprawie zabrania przez policjantów telefonu oraz laptopa. Sąd nakazał odebranie rzeczy należących do kobiety. W decyzji napisano, że nie była ona osobą podejrzaną, "ani nawet nie było widoków na stawianie jej zarzutów". Bo w Polsce nie ma odpowiedzialności karnej za wywołanie u siebie aborcji.

