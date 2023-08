Lekarze podali datę protestu. "Jesteśmy przerażeni obelgami ze strony resortu zdrowia"

Zobacz wideo

Jak udało się ustalić "Dziennikowi Gazecie Prawnej" lekarze chcą protestować we wrześniu, a dokładnie po 23 września, kiedy odbywa się egzamin lekarski. W czwartek okazało się, że protest lekarzy odbędzie się w sobotę 30 września.

Ministerstwo zdrowia uważa jednak, że środowisko medyczne zamiast walczyć z nieprawidłowościami we własnych szeregach, takimi m.in. jak zarabianie na wypisywaniu e-recept bez badania pacjenta, chce w ten sposób odwrócić uwagę społeczeństwa od tych problemów.

Lekarze domagają się przede wszystkim "wycofania się ze wszystkich szkodliwych i bezprawnych zmian w wypisaniu recept wprowadzonych przez Adama Niedzielskiego". To ich postulat zerowy. Zapewne lekarzy domagaliby się także dymisji ministra, ale ta faktycznie nastąpiła już we wtorek i była związana z wpisami Niedzielskiego w internecie, gdzie ujawnił, jakie leki przepisał sobie jeden z lekarzy.

O samym strajku opowiadał w TOK FM Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (PR OZZL). - W środowisku lekarskim wrze od dłuższego czasu. (…) Mamy do czynienia z degradacją jakości kształcenia, z chaosem dotyczącym wypisywania e-recept. Jesteśmy przerażeni jakością dialogu i jego brakiem ze strony resortu, a także obelgami, jakimi nas obrzuca. W ciągu ostatniego roku usłyszałem, że jestem korporacją, lobby, biznesem, a ja po prostu chciałbym leczyć normalnie, w normalnym systemie – mówił w programie "A teraz na poważnie".

Nierozwiązany problem receptomatów

Gość Mikołaja Lizuta zauważył, że tuż po wprowadzeniu przez resort pierwszych limitów na wypisywanie recept przedstawiciele PR OZZL złożyli w ministerstwie propozycję rozwiązania problemu receptomatów. Podobne zmiany zaproponowała Izba Lekarska. Zmiany, o których wspominał Sebastian Goncerz dotyczyły zdefiniowania tego, na czym polegałaby wizyta lekarska.

W opinii lekarza – taki zapis w ustawie – zlikwidowałby opisywanie objawów na chacie, na podstawie którego taki pacjent otrzymuje receptę. – Badanie musi być w pewien sposób doprecyzowane i wizyta musi być doprecyzowana. Złożyliśmy taką propozycję, mija miesiąc, a ministerstwo w dalszym ciągu ją ignoruje – mówił.

Sebastian Goncerz zwrócił uwagę, że problemu receptomatów nie byłoby, gdyby podczas procesu cyfryzacji przed trzema latami zdefiniowano by pewne rzeczy i zadbano o szczegóły. – Pan minister (Niedzielski-red.) przyjeżdża na białym koniu i rozwiązuje problem, który sam stworzył. Łatwiej pokazać się jako dobry przywódca, który walczy z danym problemem, zamiast siąść do rozmów i opracować skuteczne rozwiązania – wspólnie, bo wtedy już nie jest się bohaterem, tylko jednym z wielu, który rozmawiali – podsumował szef PR OZZL.