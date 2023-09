"Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć". Takie zdanie znajdą uczniowie klas III w książce do religii. Eksperci alarmują

Zobacz wideo

"Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć" - takie zdanie znalazło się w podręczniku do religii dla uczniów klas III podstawówek. Jak informuje reporter TOK FM, chodzi o publikację "Jezu, czekamy na Ciebie", wydawnictwa katolickiego WAM z Krakowa.

Aktywiści z koalicji "Tak dla prewencji suicydalnej" nie mają wątpliwości, że tego typu zwrot nie powinien znaleźć się w podręczniku dla dzieci. - Jest to stwierdzenie, które dziecko w III klasie szkoły podstawowej nie odbierze jako metaforę, przenośnię, którą trzeba odczytać i przeanalizować w inny sposób niż dosłowny - wyjaśnia Gabriela Gładyszewska z fundacji GrowSpace. Ekspertka nie ma wątpliwości, że w dobie kryzysów zdrowia psychicznego wśród najmłodszych takie zdanie, zostawione bez komentarza, stanowi realne zagrożenie.

- Będzie to zdanie, które może się wryć w pamięć, psychikę młodego człowieka i wpłynąć na tyle negatywnie, że będzie postrzegało rodzaj śmierci jako jedyną opcję w momencie, w którym ma poczucie, że zrobiło coś niewłaściwego lub nieodpowiedniego - wyjaśnia rozmówczyni TOK FM. Dodaje też, że tego typu zwroty "mogą mieć wpływ na całe życie młodego człowieka". - Budowanie poczucia winy w tak młodym wieku za jakikolwiek grzech - bo nie jest określone (w książce), jaki to grzech - jest kompletnie niewychowawcze - mówi.

Publikacja wydawnictwa WAM znajduje się na liście podręczników zatwierdzonych przez episkopat. Członkowie koalicji "Tak dla prewencji suicydalnej" wysłali do wydawcy pismo, w którym domagają się usunięcia kontrowersyjnego zdania z podręcznika. "Prezentowanie tak radykalnych haseł dzieciom, które świat wciąż odbierają bardzo dosłownie, budzi rażące wątpliwości wobec przygotowania pedagogicznego autorów podręcznika. Żądamy od wydawnictwa podjęcia natychmiastowych kroków mających na celu usunięcie tego przykładu z podręcznika" - czytamy w oświadczeniu, które trafi do krakowskiego wydawnictwa.

Te postanowienia, w których znajduje się owo zdanie, przypisuje się świętemu Dominikowi Savio. Działacze piszą jednak, że nieistotne jest źródło, ale skutki.

