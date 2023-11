Zobacz wideo

Na pewno chcielibyście mieć w przyszłości pociechę z Waszych dzieci. Niech pociechę ma też Pan Bóg. Niech będą szczęśliwe, ale trzeba je wychowywać. Wychowywać z wielką miłością, ale i z rozumem. Rozumem chrześcijańskim, katolickim i polskim. Jest okazja do wykonania drobnego gestu wychowania: zbliża się 6 grudnia i Boże Narodzenie – czas prezentów. Pomyślmy o dobrych, budujących szlachetnego ducha prezentach – o książkach dla dzieci, młodzieży, dorosłych - pisze redemptorysta.

Jedną z polecanych propozycji jest podręcznik napisany przez profesora Roszkowskiego do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Ten sam, który dotyczy niedawno rozpoczętej sprawy sądowej.

Dyrektor Rydzyk uważa, że "wychowanie katolickie i patriotyczne w domach w dużej mierze jest zaniedbane, a szkoła i Kościół nie wszystko zrobią. Dlatego najważniejsza jest rodzina: babcia, dziadziuś, rodzice, chrzestni." duchowny odsyła do świątecznego katalogu zaprzyjaźnionej fundacji, gdzie obok podręczniku do HiT można znaleźć także "Encyklopedię antykultury", grę planszową w "Biblię", czy takie pozycje jak: "Masoneria. Religia lucyferyczna" i powieść pod tytułem "Lenin".

Co ciekawe w tekście zachęcającym do zaopatrywania się w książki jako grudniowe okazje do wręczania prezentów zostały wymienione: "6 grudnia i Boże Narodzenie". Widać słowo "Mikołaj" nie jest w Radiu Maryja dobrze widziane...