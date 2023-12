Zobacz wideo

To było 16 października 2018 roku. Krajowa Rada Sądownictwa, która kilka miesięcy wcześniej decyzją rządzącego Prawa i Sprawiedliwości została upolityczniona, obradowała nad kilkoma punktami harmonogramu. Wśród nich znalazł się wybór sędziego na wakat w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Kandydatów było czworo, a wśród nich mało znany wcześniej urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości, adwokat Mikołaj Pawlak.

Posłuchaj trzeciego odcinka serialu "Niedorzecznik":

Właśnie te okoliczności opisujemy w trzecim odcinku serialu "Niedorzecznik". Wzięliśmy pod lupę procedurę, która zakończyła się decyzją neoKRS. Okazuje się, że upolitycznionej radzie Pawlaka przedstawiał... jego kolega z pracy, sędzia Maciej Mitera. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej obaj pracowali w ministerstwie. Sędzia Mitera zachwalał kompetencje kandydata, a tam, gdzie pojawiały się wątpliwości, występował w jego obronie.

Przykład? Chociażby informacja, że przeciwko Pawlakowi toczyło się dochodzenie dyscyplinarne związane z "wadliwą obsługą prawną". Sędzia Mitera tłumaczył, że w pierwszej instancji rzecznik odpowiedzialności nie doszukał się niczego zdrożnego w działaniach Pawlaka, więc na pewno wszystko będzie dobrze. Zupełnie bagatelizował fakt, że złożono odwołanie i sprawa nadal się toczy. Finalnie Pawlakowi nic nie udowodniono, ale KRS nie mógł tego wiedzieć, decydując o jego wyborze na sędziego.

Ale być może jeszcze istotniejsze było to, co działo się przed feralnym posiedzeniem Krajowej Rady Sądownictwa, bo nim KRS zajmie się poszczególnymi kandydaturami, swoje opinie na ich temat wydają zgromadzenia sędziów. W tym przypadku byli to najpierw sędziowie zgromadzenia Sądu Okręgowego w Łodzi. Spośród czworga kandydatów, troje dostało poparcie wszystkich głosujących. A jak wypadł czwarty z kandydatów, czyli Mikołaj Pawlak? Pięć głosów za, ale aż cztery wstrzymujące się. Poparcie dla niego było więc najsłabsze.

Jeszcze bardziej jaskrawe są wyniki głosowania zgromadzenia sędziów sądów okręgu łódzkiego. Tu Mikołaj Pawlak otrzymał tylko trzy głosy za na 61 głosujących. Aż 48 sędziów było przeciwko jego kandydaturze. A to oznacza, że wypadł zdecydowanie najgorzej spośród wszystkich kandydatów.

I choć liczby były wobec Mikołaja Pawlaka nieubłagane, to KRS nie jest nimi związana. W związku z tym upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa w październiku 2018 roku na wakat w sądzie w Skierniewicach wybrała Mikołaja Pawlaka. I zrobiła to jednogłośnie. Od tej chwili tylko jedna decyzja prezydenta dzieli urzędującego do 14 grudnia Rzecznika Praw Dziecka od zostania sędzią.

Mikołaj Pawlak i pigułki na zmianę płci

W trzecim odcinku serialu "Niedorzecznik" wracamy do konkretnych spraw z okresu kadencji Mikołaja Pawlaka. Tym razem słowo po słowie sprawdzamy prawdziwość twierdzenia o tzw. pigułkach na zmianę płci. Te miały być, jak twierdził Pawlak w TVN24, dystrybuowane wśród dzieci z poznańskich szkół przez edukatorów seksualnych. Okazało się, że ani jedno słowo z wypowiedzi Pawlaka nie było prawdziwe. Jedyną oskarżoną w tej "aferze" była bezrobotna mieszkanka Piotrkowa Trybunalskiego, która z edukacją seksualną nie miała nic wspólnego. Po terapii hormonalnej zostało jej kilka opakowań leków i chciała odzyskać część wydanych na nie pieniędzy. Zarobiła niecałe 300 złotych. Prokuratura wnioskowała o warunkowe umorzenie ze względu na "niską szkodliwość społeczną".

Rzecznik praw dziecka i chłopiec z Częstochowy

W tym odcinku opiszemy też sprawę 9-letniego chłopca z Częstochowy. Z pełnego przemocy domu uratowali go przechodnie. Sąd zaczął regulować jego sytuację, ale wtedy wkroczył Rzecznik Praw Dziecka. Podjął kroki, które realnie zagrażały dobru dziecka. Prezes sądu w rozmowie z TOK FM przyznaje, że w 20-letniej karierze zawodowej sędziego rodzinnego pierwszy raz widziała coś takiego. Nie potrafi tego ani zrozumieć, ani wytłumaczyć. Co zrobił Rzecznik? Dowiesz się z trzeciego, ostatniego odcinka radiowego serialu dokumentalnego "Niedorzecznik".

Serial "Niedorzecznik" - jak słuchać?

Wszystkich odcinków serialu "Niedorzecznik" można posłuchać TUTAJ >>, a także w Apple Podcasts, na tofm.pl i w aplikacji TOK FM. W dniu premiery każdego z odcinków będzie można go wysłuchać w audycji "Mikrofon TOK FM" o godz. 20:00 na antenie radia.