MON bierze się za rozliczenie podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Powstał specjalny zespół

Podkomisja smoleńska, która kierował Antoni Macierewicz, została zlikwidowana w grudniu, kiedy powstał rząd Donalda Tuska. W piątek min. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu Zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego.

- Niektórzy chcieli w sposób polityczny użytkować i budować na katastrofie kapitał polityczny. Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęliśmy było zakończenie prac podkomisji MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego - przypomniał szef resortu obrony narodowej. - Musimy wyjaśnić osiem lat funkcjonowania Komisji. Będziemy oceniać działania podkomisji, ale nie będziemy dokonywać oceny przyczyn katastrofy - dodał Kosiniak-Kamysz.

W skład nowego zespołu weszli "najlepsi z najlepszych". Działania podkomisji Macierewicza badać będzie zespół w składzie:

przewodniczący – Szef Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego – płk pil. Leszek Błach,

zastępca Przewodniczącego – Szef Pionu Bezpieczeństwa Lotów – Instruktor Władzy Lotnictwa Wojskowego – płk pil. Adam Kalinowski,

sekretarz – Władza Lotnictwa Wojskowego – płk rez. pil. Paweł Kowalczyk,

przedstawiciel Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko,

przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej – ppłk rez. dr hab. inż. Andrzej Leski,

przedstawiciel Lotniczej Akademii Wojskowej – płk rez. dr inż. Ireneusz Smykla,

przedstawiciel Lotniczej Akademii Wojskowej – płk rez. prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski,

przedstawiciel Inspektoratu Kontroli Wojskowej – płk rez. Zbigniew Błażewicz,

przedstawiciel Departamentu Budżetowego – płk Dariusz Łukawski,

przedstawiciel Departamentu Kadr – płk Arkadiusz Wochnowicz.

- Bardzo chcemy, żeby w tej konkretnej sprawie wszystko było odwrotnie, niż w ciągu ostatnich ośmiu lat. To zaszczyt stać tutaj z państwem. Oczekiwania wobec zespołu są jasne. To przede wszystkim badanie uczciwości, rzetelności i gospodarności Podkomisji - mówił podczas konferencji pracowej wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał apolityczność zespołu. - Nie będziemy na państwa tle stawać na konferencjach prasowych. Zespół rozpoczyna pracę od dzisiaj. Po zabezpieczeniu materiałów teraz jest czas na ich przekazanie zespołowi. To najpierw analiza i zapoznanie się z materiałami, a następnie ich ocena pod względem rzetelności, uczciwości i gospodarności - mówił.