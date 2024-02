Rosja zaatakuje NATO? Ponad połowa Polaków obawia się zagrożenia [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Ponad połowa Polaków bierze pod uwagę wojnę NATO z Rosją; 32 proc. respondentów nie obawia się takiego scenariusza - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla wtorkowego "Super Expressu".

W sondażu zapytano ankietowanych, czy obawiają się, że może dojść do wojny Rosji z NATO. 56 proc. ankietowanych przyznało, że ma takie obawy. 32 proc. respondentów nie widzi takiego zagrożenia, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zdaniem gen. Leona Komornickiego, obawy są dużo większe na wschodzie kraju, blisko granicy z Białorusią i Ukrainą. - Przecież to tam wlatują rakiety do naszej przestrzeni powietrznej. Te nastroje z pewnością się udzielają - powiedział ekspert w rozmowie z "SE".

Rosja zaatakuje państwo NATO? Realne zagrożenie

O tym, że Rosja może zdecydować się na kolejną wojnę, mówią regularnie politycy, eksperci. - Naszą rolą nie jest straszyć. Kiedy ja to mówię, to nie po to, żeby wystraszyć kogoś, kto teraz pije kawę, żeby mu powiedzieć, by sobie, jeśli ma na to środki, kupił mieszkanie w Hiszpanii czy Portugalii. Tu chodzi o mobilizowanie - mówił w TOK FM prof. Paweł Kowal.

O konieczności przygotowania do ewentualnej agresji Rosji mówili także w ostatnim czasie m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski.

O narastającej antypolskiej obsesji Władimira Putina mówiła w rozmowie z tokfm.pl wieloletnia korespondentka w Rosji Krystyna Kurczab-Redlich. - Nie mam wątpliwości, że dzisiaj przedstawienie się w Rosji jako Polka czy Polak nie spotkałoby się z sympatią. Polacy są tam uważani za głównego wroga w Europie Środkowej - oceniła dziennikarka.

