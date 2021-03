IPN w poszukiwania żołnierki zaangażował tysiące osób, a już kilka lat temu jej tożsamość ustalił badacz IPN

Zobacz wideo

Odkrywcą tego, kto jest na zdjęciu wcale nie jest dziennikarz Jan Pawlicki, choć rzeczywiście zamieścił wpis o tym, kim była tajemnicza kobieta.

Okazuje się, że tajemnicę już kilka lat temu rozwikłał dr hab. Adam Puławski, były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Pracował w nim ponad 17 lat prowadząc badania naukowe nad relacjami polsko - żydowskimi w czasie wojny. W 2018 roku chciano go od badań odsunąć i przenieść na stanowisko urzędnicze. Miał się zajmować "wklepywaniem" danych do komputera, ale się na to nie zgodził i musiał z IPN odejść.

Jak mówi w rozmowie z TOK FM, to właśnie pracując jeszcze w instytucie, w 2013 roku i przygotowując książkę o zagładzie Żydów oraz stosunku rządu polskiego do niej - przeglądał m.in. prasę emigracyjną, w tym "Dziennik Polski". - Przejrzałem kilka roczników tego dziennika, numer po numerze, artykuł po artykule. I zdjęcie tej pani przykuło moją uwagę - była elegancka, w mundurze, dlatego zamieściłem to zdjęcie u siebie na Facebooku, nie przypuszczając, że to kiedyś będzie tak ważne - mówi pan Adam.

Gdy w niedzielę zobaczył, że IPN próbuje ustalić kim jest kobieta ze zdjęcia i że budzi to ogromne emocje - napisał pod postem IPN, że już dawno to ustalił.

Wpis Adama Puławskiego tokfm.pl

Wskazał, że to Maria Barr, żona lotnika Filipa R. Barra, który nie powrócił do bazy po jednej z misji w 1942 roku. - Maria Baar w imieniu męża odebrała medal z rąk samego króla, Jerzego VI. Sama była też córką pułkownika. W 1943 roku pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu w Edynburgu - mówi pan Adam.

Jak ocenia poszukiwania IPN?

- Nie można opierać się tylko na kwerendzie robionej w IPN. To jest niepoważne. Trzeba było siąść, posiedzieć trochę nad emigracyjnymi pismami i po prostu poszukać - mówi dr hab. Adam Puławski. I dodaje, że śmieje się w duchu z całej sytuacji. - Pewnie, gdybym pracował dalej w IPN i być może w korespondencji wewnętrznej, ktoś zapytał o to zdjęcie, prawdopodobnie odpowiedziałbym, że wiem, kto to jest, gdzie szukać informacji. Mówiąc krótko, IPN nie zachował się profesjonalnie, bo widać, że ta kwerenda nie była dobrze przeprowadzona - mówi pan Adam.

Odszedł z IPN, ale wcale nie żałuje. Wprost przeciwnie

Adam Puławski po odejściu z IPN wydał książkę, którą przygotowywał przez kilka lat, pracując jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej. Wydał ją m.in. dzięki wsparciu czytelników "Gazety Wyborczej", po wywiadzie, którego udzielił dla "Dużego Formatu". Przeszedł też procedurę habilitacyjną i został doktorem habilitowanym. Pracuje w Pracowni Instytutu Europy Środkowo - Wschodniej lubelskiego Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN. Dalej może prowadzić badania naukowe. - Absolutnie nie żałuję decyzji o odejściu z IPN. Tym bardziej patrząc na to, jak ta instytucja dziś wygląda - mówi nasz rozmówca.