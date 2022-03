Zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Minister zdrowia Adam Niedzielski podał datę

Zobacz wideo

W czwartek odbyła się konferencja z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której przedstawiono rozwiązania dotyczące rezygnacji z noszenia maseczek.

- Podjąłem decyzję o tym, żeby od 28 marca wprowadzić dwa rozwiązania: pierwsze to zniesienie obowiązku noszenia maseczek. To zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych - podkreślił minister zdrowia. Dodał, że pacjenci i pracownicy tych placówek nadal będą musieli zakrywać usta i nos.

- Druga decyzja to zniesienie izolacji domowej oraz kwarantanny domowej dla współdomowników oraz wszystkich kwarantann związanych z wjazdem do Polski - przekazał szef resortu zdrowia. Podał jednak dwa zastrzeżenia: po pierwsze pacjenci, którzy będą identyfikowani przez testy jako zakażeni będą na zwykłych zasadach otrzymywać zwolnienia lekarskie i będą musieli sami się izolować w domu - nie będzie już tym zarządzać sanepid.

Drugie zastrzeżenie dotyczy ewentualnych lokalnych ognisk choroby. - Sanepid nadal posiada uprawnienie do tego, żeby nakładać kwarantannę i decydować o izolacji. Ale stosowanie tych narzędzi będzie już tylko ograniczone do szczególnych przypadków - mówił Niedzielski.

Minister zdrowia zarekomendował jednak, by nadal używać maseczek w sytuacjach, które sami oceniamy jako niebezpieczne, np. w dużych skupiskach ludzi.

Zapowiedzi ministerstwa zdrowia o zdejmowaniu maseczek spotkały się już wcześniej ze sprzeciwem ekspertów. Wskazywali oni, że w Azji i niektórych krajach europejskich dalej notuje się wysoki odsetek zachorowań na COVID-19.

Jak mówiła wcześniej w TOK FM prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska noszenie maseczek w zamkniętych pomieszczeniach powinno być utrzymane.

Według niej powinniśmy przyglądać się statystykom w innych krajach Europy i odpowiednio do nich reagować, ponieważ - jak mówiła - do tej pory to, co działo się w państwach na Zachodzie, działo się później w Polsce.

- Z tego powodu zapowiedzi zniesienia obostrzeń przyjmuję z dużym niepokojem, dlatego że sytuacja jeszcze nie jest jasna. A to, co się dzieje na Zachodzie, wskazuje na to, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce - podkreślała w połowie marca.

W Polsce większość obostrzeń pandemicznych przestała obowiązywać już 1 marca. Zniesiono m.in. ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (limit osób, weryfikacja covidowa), a także skrócono okres kwarantanny.