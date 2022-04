Dni wolne od szkoły w 2022 roku - będzie ich sporo. Zobacz, kiedy musisz zapewnić dziecku opiekę

Dni wolne od szkoły 2022: - uczniowie odpoczywają od szkoły nie tylko w wakacje i weekendy

18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,

3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja,

4 maja (środa) - Matura z języka polskiego,

5 maja (czwartek) - Matura z matematyki,

6 maja (piątek) - Matura z języka angielskiego,

16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

24 czerwca - 1 września - wakacje

1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych,

11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości,

26 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie (drugi dzień).

Część z tych dni to święta i dni wolne od pracy również dla dorosłych, ale nie wszystkie.

Dni wolne kwiecień 2022 - zobacz, kiedy musisz zapewnić dziecku opiekę

W kwietniu dni wolne od szkoły przypadają jedynie w czasie przerwy świątecznej. Rodzice muszą jednak mieć na uwadze, że ich pociechy mają w tym czasie więcej wolnego, niż wynikałoby to z kalendarz. Podczas, gdy ustawowo wolnym dniem w tym miesiącu jest tylko wielkanocny poniedziałek (18 kwietnia), to uczniowie zaczynają przerwę świąteczną już w poprzedzający go czwartek, czyli 14 kwietnia.

Tym samy dni wolne od szkoły w kwietniu 2022 przypadają od 14 do 18 kwietnia.

Matura 2022 - maturzyści skończą szkołę wcześniej

Dla tegorocznych maturzystów rok szkolny zakończy się nieco wcześniej. W ich przypadku koniec roku wypada już w piątek 29 kwietnia. Same egzaminy maturalne zostały zaś zaplanowane na początek maja:

4.05 - Matura z języka polskiego,

5.05 - Matura z matematyki,

6.05 - Matura z języka angielskiego,

Dni, w których odbywają się matury decyzją dyrektora konkretnej szkoły mogą być dla pozostałych uczniów wolne od zajęć.

Dni wolne od szkoły 2021/2022 - uczniowie mają aż 178 dni na odpoczynek

W całym roku szkolnym 20021/2022 dni wolnych od szkoły jest aż 178. Do dni wolnych zaliczamy nie tylko ferie zimowe czy wakacje, lecz także wszystkie dni ustawowo wolne od pracy oraz weekendy. W niektórych przypadkach o dniu wolnym decyduje dyrekcja danej szkoły.

Oto wszystkie dni wolne od szkoły 2021/2022: