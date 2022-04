Do kiedy wniosek o 500 plus? Termin mija niebawem. Nie spóźnij się!

Do kiedy składać wniosek o 500 plus 2022? - minister Maląg przypomina o upływie terminu

Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500 plus na okres świadczeniowy 2022/2023. Termin wnioskowania o świadczenie w tym czasie kończy się 30 kwietnia, o czym przypomniała wszystkim uprawnionym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

REKLAMA

- Przypominam, że aby dalej otrzymywać 500 plus, konieczne jest złożenie nowego wniosku na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca br. i będzie obowiązywał do końca maja przyszłego roku. Ci, którym zależy na zachowaniu ciągłości wypłaty świadczenia - a wierzę, że jest to zdecydowana większość - powinni złożyć wniosek do końca kwietnia. Gorąco do tego zachęcam" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Wniosek o 500 plus 2022 - spóźnialscy dłużej poczekają na wypłaty

Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w terminie, czyli do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty świadczenia za nowy okres rozliczeniowy, obowiązujący od 1 czerwca 2022 do dnia 30 czerwca.

Jeśli wniosek zostanie złożony między 1 a 30 maja, wypłata 500 plus za czerwiec i lipiec nastąpi do 31 lipca 2022 roku.

W przypadku wniosków złożonych od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi do 31 sierpnia 2022 roku.

Osobom, które złożą wniosek po 30 czerwca, świadczenie 500 plus zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku (w takim przypadku nie będzie można liczyć na wyrównanie za zaległe miesiące)

Jak złożyć wniosek o 500 plus 2022? - w tym roku dostępna jest tylko jedna forma

Obecnie wniosek o 500 plus można złożyć wyłącznie online, za pomocą jednej z trzech platform:

empatia

bankowość elektroniczna

Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Empatia 500 plus - by złożyć wniosek należy wejść na stronę empatia.mpips.gov.pl i zalogować się w zakładce eWnioski przez Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany

Wniosek 500 plus 2022 przez bank - większość polskich banków oferuje możliwość złożenia wniosku o 500 plus. Instrukcje postępowania znajdują się na stronach poszczególnych banków. Bank nie będzie weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków, odpowiedzialny jest jedynie za przyjęcie wniosku.

PUE ZUS 500 plus - logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS jest możliwe przez Profil Zaufany, elektroniczny podpis kwalifikowany, bankowość elektroniczną bądź za pomocą loginu i hasła PUE

Minister Maląg stwierdziła, że elektroniczna forma składania wniosków o 500 plus nie przysparza Polakom większych problemów:

- Chociaż w tym roku nieco zmieniliśmy zasady i wnioskować o świadczenie wychowawcze można wyłącznie online, rodzice nie mają z tym problemu. To dobrze znana już od lat ścieżka, która usprawnia i przyspiesza cały proces" - zaznaczyła