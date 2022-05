Najlepsze seriale Netflix w maju 2022. Co warto zobaczyć? Nie tylko Wyczekiwane "Stranger Things 4"

Netflix - nowości w maju 2022. Wracają ulubione produkcje

W maju Netflix przygotował kilka serialowych powrotów. Jednym z najbardziej wyczekiwanych z pewnością będzie 4. sezon "Stranger Things". 27 maja w serwisie będzie można zobaczyć pierwszą część nowej serii. Druga część zostanie udostępniona 1. lipca. Sezon będzie składał się z 9 odcinków.

Jak Jedenastka poradzi sobie w nowej szkole? Początki niestety nie będą dla niej łatwe. Na szczęście jak zwykle będzie mogła liczyć na swoich przyjaciół.

Wśród wyczekiwanych serialowych kontynuacji pojawi się także 6. sezon komedii "Working moms", finałowy 3. sezon "Kto zabił Sarę?" oraz 3. sezon "Trzy metry nad niebem".

W majowej ofercie Netfliksa nie zabraknie także świetnych serialowych premier.

"Prawnik z lincolna" - ciekawa propozycja od twórcy "Ally McBeal" i "Wielkich kłamstewek"

To produkcja dla wielbicieli seriali prawniczych. Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller, po serii problemów osobistych z uzależnieniem od leków przeciwbólowych na czele, dostaje szansę odbudowania swojej kariery. Przejmuje kancelarię prawnika, który został zamordowany strzałem w głowę, a przed swoją śmiercią pracował nad głośną sprawą morderstwa, którego rzekomo dopuścił się znany programista Trevor Elliott. Mickey szybko odkrywa, że obydwa zabójstwa są ze sobą powiązane. W głównej roli zobaczymy Manuela Garcię-Rulfo. Serial zadebiutował na Netfliksie 13 maja.

Seriale Netflix - "Clark"

Biografia szwedzkiego bandyty - celebryty Clarka Olofssona stała się kanwą scenariusza do serialu "Clark". Seryjny obrabiacz banków obdarzony magnetycznym urokiem, którym oczarowywał nawet osoby, które były jego zakładnikami. To od niego wziął się termin "syndrom sztokholmski" opisujący zjawisko emocjonalnego przywiązania ofiary do kata. W rolę seksownego kryminalisty wcielił się Bill Skarsgård. 6-odcinkowa szwedzki komedio-dramat zadebiutował na Netfliksie 5 maja.

Netflix - nowości dla młodzieży

"Heartstopper" to niezwykle ciepła opowieść o miłość dwóch nastolatków z brytyjskiego hrabstwa Kent. Cichy i wycofany Charlie, który za sprawą swojej orientacji seksualnej stał się pośmiewiskiem rówieśników, po kryjomu spotyka się z gwiazdą szkolnej drużyny rugby Nickiem. W kolejnych odcinkach oglądamy rodzące się między nimi uczucie.

Serial powstał na podstawie komiksu Alice Oseman, która jest też autorką scenariusza wszystkich odcinków adaptacji.

W zupełnie innym klimacie, ale również poruszającym wątek miłości LGBT, będzie kolejny serial dla młodzieży "First Kill". Produkcja opowiada o nastoletniej wampirzycy Juliette, która zakochuje się w łowczyni potworów Calliope. Każda z nich przygotowuje się do swojego pierwszego zabójstwa, a ich plany krzyżuje zakazana miłość. Produkcja zadebiutuje w Netfliksie na początku czerwca.