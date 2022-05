Nowy okres rozliczeniowy 500 plus - upewnij się, że złożyłeś wniosek

Od 1 czerwca startuje nowy okres rozliczeniowy programu "Rodzina 500+", który potrwa do 31 maja 2023 roku. Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku muszą liczyć się z przerwą w wypłatach świadczenia. Aby zachować ciągłość przelewów trzeba było złożyć wniosek do końca kwietnia. Zapominalscy, którzy tego nie zrobili, wciąż mogą naprawić swój błąd i pieniądze trafią na ich konto, ale z małym opóźnieniem

od 1 do 31 maja 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie za czerwiec i lipiec do 31 lipca 2022 r.,

od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień do 31 sierpnia 2022 r.,

po 30 czerwca 2022 r., - świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za poprzednie miesiące

Kiedy ZUS wypłaca 500 plus? Znamy terminy

Wraz z nowym okresem rozliczeniowym, całą obsługą wniosków, a także wypłatą świadczeń 500 plus zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym zmianie ulegną terminy wypłat

Zgodnie z zapowiedzią ZUS, od 1 czerwca przelewy będą wychodziły z ZUS w następujących dniach miesiąca: 4,7,9,14,18 lub 20. Jeśli termin będzie wypadał w dniu wolnym od pracy, przelew zostanie zrealizowany odpowiednio wcześniej. Termin płatności będzie oznaczał dzień, w którym środki muszą już być na koncie rodzica.

Co ważne, każdy rodzic i opiekun uprawniony do 500 plus będzie miał jeden stały, przydzielony termin wypłat świadczenia. Który to będzie dzień, można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) w zakładce "wypłaty i zwroty"

Jak złożyć wniosek o 500 plus - to prostsze i szybsze niż się wydaje

Od stycznia 2022 roku wniosek o 500 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą jednej z trzech platform:

empatia

bankowość elektroniczna

Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Empatia 500 plus - by złożyć wniosek należy wejść na stronę empatia.mpips.gov.pl i zalogować się w zakładce eWnioski przez Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany

Wniosek 500 plus 2022 przez bank - Instrukcje postępowania w przypadku wnioskowania przez bank znajdziemy na stronach poszczególnych instytucji.

PUE ZUS 500 plus - logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS dostępne jest za pomocą Profilu Zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego, bankowości elektronicznej bądź za pomocą loginu i hasła PUE

Komu przysługuje 500 plus? Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu

Świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.