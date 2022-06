Zapadły wyroki w sprawie "urodzin Hitlera". Wszystkie w zawieszeniu

Zorganizowane przed pięcioma laty w lesie pod Wodzisławiem Śląskim "obchody" urodzin Adolfa Hitlera były publicznym propagowaniem nazizmu - uznał we wtorek wodzisławski sąd. Za to i inne przestępstwa sześciorgu uczestnikom tego spotkania wymierzył kary więzienia w zawieszeniu - od 3 miesięcy do roku.

Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl