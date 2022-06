Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ważne daty i adresy

CEEB ma na celu wspieranie działań związanych z wymianą tzw. kopciuchów, co ma prowadzić do wzmocnienia walki z narastającym problemem smogu.

REKLAMA

Deklaracje napływające z całej Polski mają stworzyć bazę danych źródeł ciepła w budynkach na terenie kraju oraz paliw w nich używanych.

Każdy właściciel lub zarządca budynku (mieszkalne i niemieszkalne), ma obowiązek złożyć deklarację CEEB, ( druki można pobrać na stronie ceeb gov pl lub w urzędzie gminy). Należy to zrobić do 30 czerwca 2022, a jeśli po tej dacie zmieni się źródło ciepła wykorzystywane w domu, złożyć aktualizację do 14 dni od wprowadzenia zmiany.

Wypełnione deklaracje można składać dwojako:

drogą elektroniczną, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Należy to zrobić na stronie ceeb.gov.pl ,

, w formie papierowej. W tej sytuacji wypełniony i podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub Miasta właściwym dla miejsca położenia budynku.

Ceeb deklaracja online lub osobiście. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła formularz

Właściciele i zarządcy budynków mają do wyboru dwa rodzaje deklaracji (formularzy):

deklaracja A - dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych,

deklaracja B - dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych.

Wejdź na stronę www.gunb.gov.pl. Deklaracja do pobrania znajduje się w zakładce "złóż deklarację". Przed złożeniem możesz obejrzeć film instruktażowy, pokazujący jak ją wypełnić.

CEEB. O obowiązku przypominają urzędy miast i gmin Pamiętaj, inaczej grozi kara

Osoby, które zapomną o złożeniu deklaracji mogą spodziewać się wydatku. Kara będzie sięgać od 500 do 5000 zł.

Urzędy Miast i Gmin przypominają mieszkańcom o terminowym złożeniu deklaracji, a Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) ogłosił Wielki Wyścig Gmin. Nagrodą dla najlepszych będzie poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska na terenie gminy, a także... dyplom i statuetka od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Aktualny ranking gmin CEEB

Miejsce swojej gminy w rankingu można sprawdzić na stronie zoneapp.gunb.gov.pl/ odszukując go w zakładce "ranking gmin". Znajduje się tam lista najlepszych i najgorszych gmin pod względem procent złożonych deklaracji w odniesieniu do ogólnej liczby adresów.

Obecnie najlepszą gminą w Polsce jest Zawidów w woj. dolnośląskiem. W miejscowości złożono już 90% oczekiwanych deklaracji. Po drugiej stronie skali jest gmina miejsko - wiejska Prochowice, także w woj. dolnośląskim z 3% złożonych deklaracji.

Najlepsze gminy w Polsce na dzień 2 czerwca 2022: