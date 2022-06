Polski Ład od lipca 2022. Ważne zmiany w podatkach. Sprawdź, kto będzie mógł zmienić formę opodatkowania

Polski Ład zmiany od lipca 2022 - przedsiębiorcy mogą wybrać sposób rozliczania

Ponieważ w związku z zamieszaniem wokół Polskiego Ładu rząd wprowadza zmiany w systemie podatkowym w połowie roku, w ramach wyjątku zaoferowano polskim podatnikom możliwość dokonania jeszcze jednej zmiany sposobu rozliczenia, nawet jeśli przedsiębiorca przed rozpoczęciem tego roku już zadeklarował jego formę. Do wyboru są PIT 5L, CIT i skala podatkowa

Zmiany dotyczą jednak wyłącznie podatników, którzy chcieliby zmienić sposób rozliczania na zasady ogólne.

Zgodnie z zapowiedziami rządu na ewentualną zmianę sposobu opodatkowania będzie można zdecydować się w terminie od 1 lipca do 22 sierpnia. Oznacza to, że przedsiębiorca, który pierwsze pół roku rozliczał się w postaci ryczałtu, a drugą połowę będzie mógł robić to według skali podatkowej.

Polski Ład od lipca 2022 - oto, jakie czekają nas zmiany

Polski Ład 2.0 to kolejna mała rewolucja w polskim systemie podatkowym. Do najważniejszych zmian, które wejdą w życie już 1 lipca należą:

obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.

likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu, że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna,

likwidacja podwójnego naliczania zaliczek na podatek wprowadzonych 7 stycznia 2022 r.,

wprowadzenie możliwości odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,

przywrócenie wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców,

koszty uzyskania przychodu wpłyną na wysokość wynagrodzenia,

możliwość zmiany systemu opodatkowania w trakcie roku przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową w przypadku kiedy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Polski Ład - kto skorzysta, a kto straci na nowych zasadach?

Czekając na kolejną nowelizację systemu podatkowego, Polacy zastanawiają się, jak te zmiany wpłyną na ich pensje. Okazuje się, że osoby zarabiające najniższą krajową w ogóle nie odczują nowych zasad. Najwięcej korzyści zauważą pracownicy zarabiający między 4, a 8 tys. brutto miesięcznie. Najbardziej poszkodowaną grupą będę pracownicy zarabiający powyżej 12 tys. brutto miesięcznie, choć Polski Ład 2.0 nieco zniwelują straty, jakie ta grupa poniosła w związku z pierwszymi założeniami Polskiego Ładu.

Jak pokazują wyliczenia zrobione przez bankier.pl, pracownik, który zarabia 20 000 zł straci w porównaniu z 2021 r. 231 zł miesięcznie. Z kolei najmniej zarabiający zyskają około 4500 zł w skali roku.