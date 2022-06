Disney plus - oferta nie tylko dla fanów "Gwiezdnych Wojen" i Marvela

Polscy subskrybenci Disney plus otrzymają dostęp do 800 filmów i ponad 1800 seriali. W tej bogatej ofercie znajdą coś dla siebie wszyscy wielbiciele hitów zarówno dużego, jak i małego ekranu, choć oczywiście dla fanów "Gwiezdnych Wojen" i produkcji Marvela jest to wyjątkowa gratka.

Ci pierwsi znajdą na platformie Disneya wszystkie 11 kinowych hitów, seriale takie, jak "The Mandalorian", "Obi-Wan Kenobi", "The Book of Boba Fett" oraz kreskówki - "Wojny klonów", "Rebelianci" czy "Ruch Oporu".

Fani Marvela zaś będą mieli na wyciągnięcie ręki wszystkie filmy kinowe z cyklu MCU oraz wszystkie blockbustery o superbohaterach produkcji Marvel Studios. Czekają na nich także gorące premiery w postaci seriali "She-Hulk" oraz "Ms. Marvel".

Platforma Disneya to oczywiście także raj dla najmłodszych.

Ponad 300 tytułów ze studia Disneya i Pixara, w tym cała seria „Toy Story", "Auta", "Iniemamocni", „Co w duszy gra", „Luca", „Nasze magiczne Encanto" czy „Cruella" oraz takie klasyki, jak "Król Lew", „Kopciuszek", „Zaplątani", „Księżniczka i żaba" czy „Mała syrenka".

Fani hitów małego ekranu znajdą w nowej platformie takie kultowe tytuły, jak „Grey's Anatomy: Chirurdzy", „9-1-1", "Prison Break", "Homeland", "24", „Lost", "American Horror Story", "The Walking Dead"

Disney+ abonament - promocja się skończyła, ale wciąż można trochę zaoszczędzić

Disney Plus ma w ofercie dwa warianty subskrypcji:

miesięczna, to koszt rzędu 28,99 zł (płatna co miesiąc)

roczna, to koszt 289,90 zł. (płatna z góry)

Wyliczenia pokazują, że, wariant roczny pozwala zaoszczędzić ok. 57,98 zł na rok, czyli ok. 4,83 zł co miesiąc

Disney plus na ile urządzeń?

Zarówno subskrypcja miesięczna, jak i roczna umożliwiają korzystanie z jednego konta Disney plus na czterech urządzeniach. Platforma ma także opcję kontroli rodzicielskiej

Aplikacja Disney plus jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi, przeglądarkami internetowymi, konsolami do gier, dekoderami oraz smart TV

Disney plus w Plusie, Netii i Polsat Box

Grupa Polsat Plus to jedyny operator usług płatnej telewizji i telekomunikacyjny w Polsce, który będzie oferował Disney plus.

Nowi i obecni klienci Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go będą mogli korzystać z ofert łączonych z Disney plus

Disney+ znajdzie się: