Tatry. Zmarł turysta rażony piorunem na Giewoncie

W środę około godz. 15 nad Tatami rozpętała się gwałtowna burza z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi i nawalnym deszczem. W górach panuje duży ruch turystyczny, o czym świadczą kolejki turystów oczekujących do wejścia na popularne szczyty. Tak jest m.in. po kopułą szczytową Giewontu.

Giewont jest szczególnie narażony na wyładowania atmosferyczne z uwagi na metalowy krzyż na szczycie oraz zainstalowane na podejściu łańcuchy, które przyciągają pioruny.

Popołudniami burze w górach zdarzają się niemal codziennie w ostatnich dniach wakacji. Służby wydały ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami i upałem.

"Kiedy słyszymy grzmoty, to już naprawdę ostatni moment"

- Góry istnieją od milionów lat. Niekoniecznie musimy za cenę naszego życia zdobywać je podczas niepewnej pogody - przestrzegał w rozmowie z TOK FM ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR Ryszard Kurowski.

Każdy turysta powinien przed wyjściem w góry sprawdzić aktualną prognozę pogody. Trzeba też na bieżąco obserwować to, co dzieje się podczas wędrówki. Odgłosy grzmotu, kłębiące się cumulusy, wiatr wiejący w naszą stronę - to znaki, że burza może się zbliżać. - Jeśli widzimy, że na niebie dzieje się coś, co nas niepokoi, nie brnijmy w góry. Uciekajmy w doliny - radził.

Jeśli jesteśmy na szlaku i słyszymy burzę, to możemy policzyć czas między grzmotem a błyskiem pioruna. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu to około 300 metrów na sekundę. Jeżeli zatem czas między grzmotem a błyskiem będzie wynosił trzy sekundy, to będzie oznaczało, że burza jest oddalona od nas około kilometra. - To oczywiście proste przeliczenie i nie jest to żadna reguła, ale jeżeli słyszymy grzmot i widzimy wyładowania w pobliżu, to naprawdę ostatni moment, kiedy możemy z eksponowanych szczytów zejść niżej - ostrzegał ratownik z Grupy Beskidzkiej GOPR.

