Pogoda dla Warszawy na dziś. Najgoręcej w 4 województwach [MAPA UPAŁÓW]

W Warszawie prognozowana jest temperatura 34 st. C w czwartek i piątek w dzień oraz od 19 do 22 st. C w nocy.

Najcieplej jednak będzie w południowo-wschodniej Polsce. Na ten obszar zostały wydane ostrzeżenia o upałach 3 stopnia. Co to oznacza i jak czytać ostrzeżenia meteorologiczne i stopnie upałów oznaczane przez IMiGW?

Stopień 1 (żółty) - temperatura maksymalna w ciągu dwóch kolejnych dni to 30-34 st. C, a temperatura minimalna w nocy poniżej 18 st. C lub temperatura maksymalna powyżej 34 st. C przez jeden dzień.

Stopień 2 (pomarańczowy) - temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34 st. C, a temperatura minimalna w nocy powyżej 18 st. C.

Stopień 3 (czerwony) - temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni powyżej 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy powyżej 18 st. C.

Zapowiadane: wiatr i burze. Dziś na południu Polski, jutro i w piątek w połowie regionów Polski

IMiGW wydał ostrzeżenie dla części Polski w związku z zapowiadanymi burzami.

Dziś burze prognozowane są dla południowo-zachodniej Polski. Wydano ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Jutro i w piątek zagrożenie burzowe obejmie już większą część Polski. Dla wskazanych na mapie regionów wydano alerty 2 stopnia, a na Podkarpaciu nawet 3 stopnia. Wyjaśnienia i komentarza do zapowiadanej burzowej pogody, można też znaleźć na portalu Łowcyburz.pl.

Co to oznacza i jak czytać stopnie ostrzeżeń ogłaszane dla burz?

Stopień 1 (żółty) - to burze z opadami deszczu 20-30 mm, lokalnie do 40 mm. Tym stopniem, określane są także porywy wiatru o prędkości 70-90 km/H, a także lokalne opady gradu.

Stopień 2 (pomarańczowy) - to burze z opadami deszczu 30-50 mm, lokalnie do 60 mm. A także porywy wiatru 90 do 115 km /H. Możliwe lokalne opady gradu.

Stopień 3 (czerwony) - to burze z opadami powyżej 50 mm. Tak oznaczane są też porywy wiatru powyżej 115 km/H i lokalne opady gradu.

Gdy zagrożenie wzrasta, wkracza… alert RCB

IMGW wydaje ostrzeżenia pogodowe, hydrologiczne, a także drogowe. Posługuje się alertami o trzech stopniach nasilenia.

Są one odrębne od SMS-owych alertów RCB, które od pewnego czasu dostają wszyscy przebywający na terenie Polski. Te drugie wysyłane są przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Instytucja ta gromadzi dane z różnych instytucji: ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych, jak właśnie IMGW.

Ostrzeżenia wysyłane w alertach SMS-owych RCB dotyczą tylko największych zagrożeń dla mienia zdrowia lub życia ludzi. Nie tylko podają komunikat o zagrożeniu, ale także krótką instrukcję jak się zachować w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Komunikaty RCB dotyczą nie tylko ostrzeżeń pogodowych, ale też terrorystycznych czy epidemicznych, o czym mogliśmy przekonać się podczas pandemii Covid-19.

