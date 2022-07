Każdy kolejny miesiąc przynosi komunikaty o rekordowym poziomie inflacji ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny. Dzisiejszy pokazał liczby niewidziane w Polsce od 25 lat. GUS ogłosił wstępne wyniki inflacji: ceny w czerwcu wzrosły o 15,6 proc. rok do roku i 1,5 proc. w stosunku do maja. Co zdrożało najbardziej i jak długo jeszcze ceny będą tak bardzo rosły [PROGNOZA]

Fot. Shutterstock.com