Kiedy i gdzie można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Dziś 1 lipca, absolwenci szkół podstawowych i ich rodzice poznają wyniki testu ósmoklasisty 2022.

REKLAMA

Centralna Komisja Egzaminacyjna w piątek 1 lipca o godzinie 10:00 ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Każdy uczeń może sprawdzić swój indywidualny rezultat egzaminu za pomocą aplikacji ZIU. To narzędzie przygotowane na zlecenie resortu edukacji, które pozwala uczniom na sprawdzenie wyników egzaminów państwowych.

ZIU — jak się zalogować i sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Gdzie będą wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymują od dyrektora szkoły.

wejdź na stronę wyniki.edu.pl i przejdź do zakładki "Sprawdź wyniki swoich egzaminów! Zintegrowany Interfejs Użytkownika"

wpisz login i hasło,

po zalogowaniu otworzy się strona z wynikami.

Kiedy można odebrać wyniki egzaminu ósmoklasisty? Zaświadczenia o wynikach uczniowie będą odbierać w swoich szkoła, za tydzień, 8 lipca.

Rekrutacja do szkół średnich. Gdzie wpisać wyniki egzaminu, co zrobić, gdy brakuje punktów?

Po odebraniu wyników należy je uzupełnić w aplikacji wybranej szkoły. W zależności od regionalnych ustaleń robią to albo sami uczniowie, albo ich macierzyste szkoły. Wyniki egzaminów muszą być uzupełnione, a dokumenty doniesione do szkół, najpóźniej do 13 lipca do godziny 14:00. Na tym skończy się ważny etap rekrutacji do szkół średnich.

Jeśli wynik egzaminu jest rozczarowujący i uczeń zauważy, że nie wystarczy mu punktów do wymarzonej szkoły, może mimo to podjąć kilka skutecznych działań.

Zmienić szkołę pierwszego wyboru, na inną, do której łatwiej się dostanie,

Przygotować podanie z prośbą o ponowną weryfikację. Jest to istotne szczególnie wtedy, gdy kandydat był na granicy punktowej. Takie działanie jest skuteczne także dlatego, że po pierwszym etapie rekrutacji i ostatecznym potwierdzeniu chęci rozpoczęcia nauki w szkole, zwykle pojawiają się wolne miejsce. Wówczas szkoły wracają do kandydatów, którzy się odwoływali.

CKE i OKE egzamin ósmoklasisty 2022 - to sprawiło największe trudności

CKE opublikowało na swojej stronie pierwsze statystyki egzaminu ósmoklasisty.

Co poszło najlepiej? Jak wypadły egzaminy?

Najlepsze wyniki zostały odnotowane z języków obcych. Średnio, języki obce pozwoliły uzyskać 67 proc. punktów możliwych do otrzymania.. Uczniowie, którzy decydowali się wybrać język francuski, hiszpański i włoski, zdobyli najwięcej punktów:

włoski - 89 proc.,

hiszpański - 81 proc.,

francuski - 80 proc.,

W dalszej kolejności były:

angielski - 67 proc.,

rosyjski - 65 proc.,

Niestety dużo słabiej wypadli uczniowie w dwóch najważniejszych przedmiotach:

polski - 60 proc.,

matematyka - 57 proc.

- Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. - poinformowała Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!