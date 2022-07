Masz kominek i palisz w nim węglem - czy to znaczy, że możesz skorzystać z dodatku węglowego? Rzecznik resortu klimatu i środowiska Aleksander Brzózka wyjaśnia w TVN, kiedy właściciel kominka może dostać dopłatę do węgla. Gazeta Prawna wskazuje jednak na znacznie większe luki w prawie węglowym. O dodatek węglowy będzie można się starać od wejścia w życie ustawy, do końca listopada 2022 roku.

Fot. Kornelia Głowacka-Wolf / Agencja Wyborcza.pl