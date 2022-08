Były seminarzysta twierdzi, że w dzieciństwie był molestowany przez obecnego biskupa

W najnowszym wydaniu "Newsweeka" pojawił się wywiad z Andrzejem Pogorzelskim, byłym klerykiem, który opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego. Mężczyzna twierdzi, że wybór takiej drogi życiowej spowodowany był w dużej mierze doświadczeniem z dzieciństwa:

Miałem osiem lat. Byłem chory na świnkę, która przeszła w zapalenie opon mózgowych. Stan był tak ciężki, że rodzina postanowiła wezwać księdza z ostatnim namaszczeniem. Pochodził z naszej parafii, mieszkał w Głuszycy. Moi rodzice pracowali w jednej firmie z jego bratem. Siostra księdza była katechetką w szkole. Po prostu znajomy ksiądz. Nazywał się Marek Mendyk

Zapytany, czy ma na myśli obecnego biskupa Marka Mendyka, potwierdził.

– Wtedy był zwykłym księdzem. Przyjechał do mnie z ostatnim namaszczeniem. Byliśmy sami w sali szpitalnej. Pytał mnie o różne rzeczy, jak się czuję, czego się boję. W końcu złapał moją rękę w swoją i przysunął mi do majtek. Zaczął mnie dotykać. Zawstydziłem się, schowałem głowę w poduszkę, a on mówił, że było źle, bardzo źle, ale będzie dobrze. Teraz będzie już dobrze, ale muszę być dobrym chłopcem i wszystko zatrzymać dla siebie, bo to może wrócić – stwierdził.

Mężczyzna wyjaśnił, dlaczego dopiero teraz zdecydował się upublicznić swoje oskarżenia:

– Dziś mam 38 lat i wiem, że sprawa jest przedawniona, a mimo to zdecydowałem się złożyć za pośrednictwem pełnomocnika, mec. Artura Nowaka zawiadomienie do prokuratury, bo dopiero dziś widać skalę krzywdy wyrządzonej przez Kościół – przekazał Pogorzelski w rozmowie z „Newsweekiem".

Diecezja świdnicka reaguje. Biskup Marek Mendyk żąda przeprosin

Już w poniedziałek rano, w odpowiedzi na tekst "Newsweeka", na stronie diecezji świdnickiej pojawiło się oświadczenie biskupa Henryka, w którym duchowny całkowicie zaprzecza oskarżeniom i sugeruje, że mężczyzna, który "pomawia" go w wywiadzie, mógł zrobić to "pod wpływem innych osób"

"Wobec wywiadu, jaki pojawił się w dzisiejszym wydaniu tygodnika NEWSWEEK, oświadczam z całą stanowczością, że zawarty tam zarzut molestowania jest nieprawdą. Nie godzę się, aby kłamstwa, pomówienia formułowane pod moim adresem były także powielane przez inne media. Całą sprawę przekazuję odpowiednim prawnikom, a od Pana, który – być może pod wpływem innych – formułował takie oskarżenia, żądam publicznego przeproszenia." - czytamy w oświadczeniu biskupa

Marek Mendryk - kim jest biskup zarządzający diecezją świdnicką?

Na oficjalnej stronie diecezji świdnickiej czytamy, że biskup Marek Mendyk urodził się w 1961 roku w Głuszczycy koło Wałbrzycha. W 1981 roku rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku ukończył studia, uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk metropolity wrocławskiego Henryka kardynała Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji. Pełnił w niej różne funkcje.

W 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął dnia 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego.

31 marca 2020 papież Franciszek przeniósł go na urząd biskupa diecezjalnego diecezji świdnickiej.. Diecezję objął kanonicznie 23 kwietnia 2020

W ramach Konferencji Episkopatu Polski od 2013 do 2020 był członkiem Rady Stałe]. Objął też funkcję przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego, został członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także asystentem Rady Szkół Katolickich. Ponadto wszedł w skład Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia".