Białucha arktyczna, która od tygodnia była uwięziona w Sekwanie, została poddana eutanazji w środę w trakcie akcji ratunkowej, mającej na celu wypuszczenie zwierzęcia z powrotem do morza - poinformowały władze departamentu Calvados we Francji, które oczekiwały przeniesienia białuchy do śluzy w lokalnym porcie.

