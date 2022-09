– W prognozie (inflacji – przyp. red.) przyjęto, że w tym kwartale inflacja będzie miała już szczyt. W 2023 r. – może jeszcze na początku roku można będzie obserwować wzrost, ale spodziewamy się, że w dalszej części roku będzie wyraźne wyhamowanie – powiedział Skuza, podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.– Niepewność co do prognoz w tym zakresie jest wysoka – dodał wiceminister.

Inflacja 2022. Przewidywania ekonomistów nie napawają optymizmem

- Te wyliczenia są zgodne z prognozami ekonomistów i analityków bankowych. Mediana prognoz inflacji na 2022 r. wynosiła w sierpniu 13,5 proc., a na 2023 r. – 9,6 proc. Według zarówno analityków Banku Millennium, jak i Credit Agricole najwyższy poziom inflacja osiągnie w trzecim kwartale i wyniesie między 15,6 a 15,9 proc. - czytamy w Business Insider.

Pojawiają się również czarniejsze scenariusze. Członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk na antenie TVN24 prognozował, iż inflacja na początku przyszłego roku może "przebić" poziom 20 proc. a jego zdaniem, zejdzie poniżej 10 proc. dopiero pod koniec 2023 r. lub nawet na początku 2024 r.

Ile wynosi inflacja w Polsce? "Dwudziestka nie jest wykluczona"

- Myślę, że dwudziestka nie jest wykluczona i to w styczniu ze względu na zmiany dotyczące regulowanych cen energii. Poza tym tutaj trzeba mieć też na uwadze efekt bazy rok do roku. Tarcza (antyinflacyjna) wchodziła w tamtym okresie. Poza tym kwestie, czy tarcza będzie kontynuowana, co nie jest bez znaczenia - mówił Litwiniuk w TVN24 w programie "Rozmowy Piaseckiego".

Przypomnijmy, że według danych GUS w sierpniu inflacja wyniosła 16,1 proc. rdr, znacząco powyżej oczekiwań rynku. W lipcu było to 15,6 proc.

Co to jest inflacja? …kiedy wartość pieniądza spada

Inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, którego skutkiem jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Inaczej mówiąc: za tę samą kwotę możemy kupić mniej produktów niż kilka miesięcy wcześniej, bo pieniądz ma mniejszą wartość.