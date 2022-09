7 września, Rada Polityki Pieniężnej po wakacyjnej przerwie ogłosi decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych. W ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński, powiedział, że z dyskusji członków RPP wnioskuje, iż możliwa jest jeszcze jedna lub dwie podwyżki stóp po 25 pb.

Rada Polityki Pieniężnej. O ile stopy procentowe wzrosną we wrześniu?

- Glapiński nie wykluczył, że podwyższanie stóp na razie się skończy, ale RPP nie zwiąże sobie rąk i nie ogłosi końca cyklu. Szef NBP dodał, że w ostatnim kwartale 2023 r. roku możliwa byłaby obniżka stóp procentowych - czytamy na money.pl.

Inni członkowie Rady, którzy wypowiadali się w ostatnich dniach, również widzą jeszcze przestrzeń do podwyżek stóp w najbliższych miesiącach.

- H. Wnorowski i C. Kochalski opowiedzieli się za mniejszą skalą ruchu niż do tej pory. L. Kotecki stwierdził ostatnio, że podwyżka stóp nie musi być bardzo wysoka, a według P. Litwiniuka ruch o 25 pb. we wrześniu wydaje się być scenariuszem podstawowym, ale niewykluczone są mocniejsze działania – informuje portal.

RPP. Co wpłynie na wzrost stóp procentowych we wrześniu?

Już jutro (7.09) okaże się, czy we wrześniu stopy procentowe zostaną podniesione, a jeśli tak to jaka będzie skala tych podwyżek. Eksperci z Totalmoney.pl informują, że na tę decyzję RPP duży wpływ będzie miał poziom inflacji.

- (...) nie zapominajmy, że na finalną wysokość inflacji mają wpływ także ceny węgla i energii – mówił Maciej Kazimierski, ekspert porównywarki finansowej Totalmoney.pl.

Poza tym ważny jest wskaźnik WIBOR.

- Patrząc na wysokość trzymiesięcznej stawki WIBOR, która zaczęła się obniżać, możemy przewidywać, że wysokość stopy referencyjnej podniesie się do 7 procent. Taka wysokość oznacza, że maksymalne oprocentowanie kredytów konsumenckich wzrośnie do 21 procent. Pamiętajmy jednak, że ta maksymalna wysokość stosowana jest z zasady w przypadku kart kredytowych. Udzielane przez banki kredyty i pożyczki gotówkowe są niżej oprocentowane – czytamy na stronie strefabiznesu.pl

- Można się zatem spodziewać, że wrześniowa podwyżka stóp nie wpłynie negatywnie na zainteresowanie tymi produktami. W temacie kredytów hipotecznych – zainteresowanie nimi spadło znacznie, bo aż o 55,1 proc. rok do roku i 23,8 proc. miesiąc do miesiąca. Wpływ na tę sytuację miało nie tylko wysokie oprocentowanie tych produktów, ale także rekomendacje KNF. Dotyczyły one analizy zdolności kredytowej, co spowodowało znaczne utrudnienia w otrzymaniu kredytu - dodaje ekspert Totalmoney.pl.

RPP a wysokość stóp procentowych. Czy spadek PKB wpłynie na decyzję Rady? Dużo na to wskazuje

Na wrześniową decyzję RPP będzie miał wpływ także mocno hamujący stan polskiej gospodarki. PKB w II kwartale 2022 r. spadło do poziomu 5,5 proc., podczas gdy w I kwartale wyniosło 8,5 proc.

- Może to już być objaw dotychczasowego podnoszenia kosztu pieniądza na procesy gospodarcze. Dalsze podwyższanie stóp procentowych mogłoby spowodować jeszcze większe wyhamowanie gospodarki – informuje strefabiznesu.pl.

Rada Polityki Pieniężnej od jesieni 2021 roku już dziesięć razy zdecydowała się na podwyżki stóp procentowych. W październiku 2021 roku podstawowa stopa referencyjna wynosiła 0,5 proc., a w lipcu 2022 sięgnęła już 6,5 proc.

Ekonomiści ostrzegają, że to jeszcze nie koniec. Eksperci Credit Agricole przewidują, że będziemy mieli do czynienia z kolejnymi wzrostami, aż do momentu, kiedy stopy osiągną poziom 7,75 proc.