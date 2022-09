W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2023 r. W przeciwieństwie do lat poprzednich nie ma w nim zapisów o rządowym wsparciu dla mediów publicznych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już jednak, że rządowe media rekompensaty dostaną albo przez bezpośredni zapis w budżecie, albo poprzez przekazanie obligacji.

Dwa miliardy dla TVP i Polskiego Radia. Morawiecki: Media publiczne są potrzebne

– Z całą pewnością środki w podobnej wysokości trafią do mediów publicznych, ponieważ media publiczne są potrzebne, aby informować wszystkich obywateli o różnych wydarzeniach – mówił premier.

– Tę wpłatę można zrealizować na różne sposoby. Albo bezpośredni zapis w budżecie, albo poprzez przekazanie obligacji do wykorzystania dla TVP. To, że dzisiaj jej jeszcze nie widać, nie znaczy, że tych pieniędzy nie będzie. Wręcz przeciwnie: tak jak co roku od kilku lat potwierdzam, że podobna kwota trafi do TVP – podkreślił Morawiecki.

Nie wszystkim jednak podoba się kolejne, tak wysokie dofinansowanie dla mediów publicznych. Z różnych stron padają sugestie, że tak duże pieniądze powinny być przeznaczone na zupełnie inne cele.

Kolejne miliardy dla TVP. Ekonomista: W czasach wysokiej inflacji trzeba pomagać najuboższym

- W dobie trudnej sytuacji gospodarczej państwo powinno lepiej wydawać tak duże pieniądze - mówił w TOK FM prof. Paweł Wojciechowski, szef Rady Gospodarczej Polski 2050, były minister finansów.

- Dwa miliardy złotych można przeznaczyć przede wszystkim na te 5,2 proc. ludzi żyjących w ubóstwie bądź na granicy ubóstwa. Chociażby na kolejne programy dożywiania dzieci w szkołach. W ciężkich czasach, w czasach wysokiej inflacji trzeba pomagać najuboższym – dodał ekspert.

Kolejne miliardy dla TVP i Polskiego Radia. Ekonimista: 2 mld to więcej niż dostają inne Spółki Skarbu Państwa

Jak podkreślił w rozmowie prof. Paweł Wojciechowski "dwa miliardy złotych to więcej niż dostają inne Spółki Skarbu Państwa".

Od 2020 roku nadawcy publiczni przez zapisy budżetowe dostawali prawie 2 mld zł rocznie. Wcześniej przed zmianami wprowadzonymi przez PiS - TVP dostawała środki tylko z opłat abonamentowych, w minionej dekadzie było to najwyżej 444 mln zł rocznie – przypomina Polska Agencja Prasowa.