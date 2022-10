Podczas niedawnej rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim, Dawid Podsiadło zdradził, że planuje oficjalnie wystąpić z Kościoła katolickiego.

- Gdy będę w rodzinnych stronach i wygospodaruję trochę wolnego czasu, to chciałbym poprosić o apostazję - powiedział artysta i dodał - Nie chcę zaburzać statystyk i korzystać z przywilejów organizacji, z którą niewiele mnie łączy - mówił artysta w podcaście "WojewódzkiKędzierski" .

Czym jest apostazja? Jakie są jej konsekwencje?

Apostazja to oficjalny akt wystąpienia z Kościoła katolickiego. Dokonująca jej osoba, czyli apostata, zostaje objęta ekskomuniką. Oznacza to, że od tej pory:

traci prawa do sprawowania i przyjmowania sakramentów,

ma zakaz czynnego udziału w obrzędach Kościoła katolickiego,

nie może zostać świadkiem małżeństwa, czy rodzicem chrzestnym.

nie może należeć do organizacji i stowarzyszeń kościelnych.

traci prawa do pogrzebu katolickiego.

Jak wygląda procedura apostazji? Ważny jest wiek i te dokumenty

Jak wymienia portal apostazja.info, aby dokonać wystąpienia z Kościoła należy:

być osobą pełnoletnią i złożyć pisemne oświadczenie woli osobiście,

złożyć trzy kopie deklaracji wystąpienia,

dostarczyć księdzu na plebanię świadectwo chrztu,

mieć ważny dowód osobisty.

Dokonanie oficjalnego odejścia z Kościoła wygląda następująco:

W parafii chrztu należy uzyskać świadectwo chrztu.

Z tym świadectwem należy zgłosić się, do parafii aktualnego zamieszkania.

Na podstawie dostarczonych dokumentów, proboszcz weryfikuje tożsamość osoby chcącej dokonać apostazji. Jednocześnie ten sam duchowny ma obowiązek spróbować odwieść osobę składającą wniosek od decyzji o wystąpieniu ze wspólnoty kościelnej.

Jeśli osoba decydująca się na apostazję utrzyma swoją decyzję to następnie w obecności proboszcza podpisuje trzy egzemplarze aktu wystąpienia. Jedna kopia jest dla tej osoby, jedna dla proboszcza i jedna dla kurii.

Następnie proboszcz wysyła akt wystąpienia do kurii. Kuria poleca parafii chrztu dokonać wpisu o wystąpieniu w Księdze Chrztu.

Po tym procesie, osoba która dokonała apostazji ponownie uzyska w parafii chrztu świadectwo chrztu - tym razem z dopiskiem o dokonanym wystąpieniu z Kościoła. To świadectwo jest jedynym potwierdzeniem dokonania wystąpienia z Kościoła. I na tym cały proces się kończy.

"Akt apostazji nie jest obarczony żadną opłatą, co oznacza, że przedstawiciel Kościoła nie może wymagać jej od wnioskującego".

Co powinno zawierać oświadczenie w sprawie apostazji?

Oświadczenie musi zawierać dane personalne oraz informacje odnośnie miejsca i daty chrztu osoby chcącej dokonać apostazji. Niezbędne jest również pisemne wskazanie powodów do wystąpienia z Kościoła. „Oświadczenie musi również zawierać wolę dokonania apostazji, która jest opatrzona klauzulą świadomości konsekwencji związanych z tym aktem".

Czy apostazja jest odwracalna?

Apostazja nie jest nieodwracalna. Osoba, która odeszła z Kościoła, zachowuje możliwość powrotu do wspólnoty. W przypadku takiej chęci musi ponownie złożyć właściwemu proboszczowi pisemne oświadczenie woli, które musi zawierać opis i informacje dotyczące pobudek dotyczących zarówno wystąpienia, jak i chęci powrotu do Kościoła.

Jeżeli kapłan wyrazi zgodę na powrót danej osoby do wspólnoty, zwraca się do ordynariusza, który wcześniej zdecydował o nałożeniu na tę osobę kary ekskomuniki. Następnie po uchyleniu ekskomuniki nanosi się odpowiednie adnotacje w księdze chrztów. Po przejściu wszystkich procedur apostata może powrócić do wspólnoty Kościoła, jednak wcześniej zostaje nałożona na niego stosowna pokuta.

Apostazja - statystyki w Polsce. Trend rośnie, ale badania przerwano

W ostatnich latach apostazja w Polsce staje się coraz popularniejsza. Potwierdzają to statystyki.

Według danych zamieszczonych na stronie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w okresie 2006-2009, było tylko 1057 osób, które zdecydowały się na apostazję. W roku 2010 było to już 459 przypadków, czyli prawie połowa liczby osób, uwzględnionych w trzech poprzednich latach. Jednak Instytut przestał prowadzić oficjalne badania w tym zakresie, a na stronie zamieszczono informację, że „w związku ze stosunkowo niewielką skalą zjawiska, ISKK nie kontynuował prac badawczych aktów apostazji w Polsce".

Źródło: Interia/ dziennikprawny.pl/ apostazja.info/ Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego/ Podcast "WojewódzkiKędzierski" .