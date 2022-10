4,7 mld euro z KPO nie dla Polski. "To już po fakcie" mówi wicepremier Kowalczyk, bagatelizując stratę

Zaliczki przepadły. Kowalczyk: "Już jest po fakcie"

"Czy naprawdę nie ma takiej refleksji w rządzie, żeby w końcu ustąpić, przywrócić sędziów do orzekania? Tracimy miliardy" - zapytała wiceministra Kowalczyka Justyna Dobrosz — Oracz, reporterka Wyborcza.pl.

REKLAMA

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk uważa, że nie ma mowy o ustępowaniu i refleksji, bo Krajowy Plan Odbudowy dla Polski został zaakceptowany.

Polityk zbagatelizował brak zaliczki z KPO jaką Polską miała dostać jeszcze w tym roku. A to niebagatelna kwota 4,7 mld euro.

"Tak, przyznaję, że przepadły zaliczki, ale to już jest po fakcie" — odpowiedział minister.

"Straszenie nie jest odpowiednie". Tak twierdzi polityk PIS, a tymczasem nie mamy na inwestycje, a koszt obsługi polskiego długu wciąż rośnie

Podczas tej samej rozmowy polityk wyraził niezadowolenie, że opozycja i media wciąż powtarzają o tym, że nie będzie pieniędzy z unii dla Polski.

"Ciągłe powtarzanie, że nie będzie pieniędzy, i straszenie nie jest odpowiednie" - uważa Henryk Kowalczyk.

Polityk odniósł się też do wzrostu kosztu obsługi polskiego długu i zauważył, że odsetki od zadłużenia państw, jak i inflacja rosną nie tylko w Polsce. Kowalczyk dodał, że pieniądze z KPO nie sprawią, że ceny w Polsce spadną.

Dlaczego nie dostajemy pieniędzy z KPO? Wystarczy, że spełnimy 3 warunki

Zgodnie z tym co powiedział wiceminister, polski Krajowy Plan Odbudowy dostał w czerwcu tego roku zielone światło. Ogłosiła to podczas wizyty w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jednocześnie jednak szefowa KE zastrzegła, że to nie jest równoznaczne z wypłatą środków przeznaczonych dla Polski. Zgodnie z przyjętym mechanizmem "pieniądze za praworządność", żeby wypłata mogła być uruchomiona, kraj musi spełniać tzw. warunki podstawowe.

W przypadku Polski chodzi o trzy wskazane kamienie milowe, do których należą:

likwidacja Izby Dyscyplinarnej,

umożliwienie powrotu do orzekania sędziom odsuniętym przez tę Izbę,

reforma systemu dyscyplinarnego zgodnie z wyrokiem TSUE z lipca zeszłego roku.

Żródło: Wyborcza.pl