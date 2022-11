Nowy limit płatności gotówką dla konsumentów. Te zmiany miały wejść w życie już na początku 2023

Od 1 stycznia 2024 roku zmieni się limit płatności gotówkowych konsumentów. Płatność gotówką będzie możliwa do kwoty 20 tysięcy złotych. Powyżej tej sumy każdy konsument jest zmuszony dokonać płatności w formie bezgotówkowej.

Do tej pory nie obowiązywał żaden limit dotyczący płatności gotówkowej między konsumentem a przedsiębiorcą.

Zmiany miały wejść już w 2023 r., jednak ten pierwszy termin ostatecznie odroczono.

Co z płatnościami wykonywanymi między przedsiębiorcami? Limit gotówkowy będzie obniżony

Zmiany, które wejdą w życie w 1 styczniu 2024 roku, dotyczą też przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2024 roku zmieni się dla nich limit płatności gotówkowych – podaje rząd na stronie Biznes.gov.pl.

- Limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8 tys. zł brutto – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Pierwotnie przepis ten miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., jednak – podobnie jak w przypadku zapisów dotyczących konsumentów – termin odroczono.

Jaki jest obowiązujący obecnie limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców?

Obecnie obowiązujący limit wynosi 15 tysięcy złotych. Dlaczego obowiązują jakiekolwiek limity? Kiedy stronami transakcji pieniężnych są przedsiębiorcy, możliwość płacenia gotówką podlega ograniczeniom ze względu na zapisy z art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. o prawie przedsiębiorców.

Wedle zapisów ustawy firma nie może uregulować płatności gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekroczy wartość 15 tysięcy złotych brutto. Powyżej tej sumy dopuszczalne są jedynie płatności bezgotówkowe.

Co się stanie, kiedy przedsiębiorca zignoruje określone ustawowo limity gotówkowe?

Jak podaje Infor.pl, Minister Finansów w odpowiedzi z 23 września 2022 roku na interpelację poselską nr 35730 wskazał, że ustawa nie przewiduje kar w przypadku naruszenia postanowień dotyczących obrotu bezgotówkowego.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie poczuje konsekwencji swoich czynów: jeśli naruszy on nakaz dotyczący limitu płatności gotówkowej, utraci prawo do wliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Transakcje gotówkowe. Na czym polegają?

Na czym polegają płatności gotówkowe? Są to rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie gotówki: banknotami i/lub monetami.

Istniejące możliwe płatności gotówkowe to:

wpłata gotówki w oddziale banku na wskazany rachunek bankowy odbiorcy,

płatność w sklepie gotówką,

przekaz pocztowy.

Transakcje bezgotówkowe. Co to takiego?

Zapłaty bezgotówkowe to – jak czytamy na rządowej stronie – "rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie znaków cyfrowych, czyli bez użycia gotówki". Istnieją następujące sposoby dokonania transakcji bezgotówkowej: