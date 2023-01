Zobacz wideo

Bartosz Kondziołka: To pana pierwsza nominacja do tej nagrody. Cieszy się pan?

Jerzy Skolimowski: Któż by się nie cieszył!? Oczywiście, że tak!

Jak pan ocenia swoje szanse? Bo konkurencja jest silna. Chyba najsilniejsza ze strony niemieckiego filmu "Na Zachodzie bez zmian", który zdobył w sumie dziewięć nominacji.

Konkurencja jest bardzo trudna, zwłaszcza że niemiecki film jest popychany przez sponsorów. Ma najsilniejsze finansowe wsparcie przez korporację, wobec której jesteśmy bezsilni. Mamy godziwy budżet z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, ale to budżet wobec ogólnonarodowej korporacji. Ta zaś wspiera film, który został nominowany nie tylko w naszej kategorii, ale również w innych. To nieproporcjonalna walka, ale jesteśmy ją w stanie podjąć, bo artystycznie jesteśmy jedną z najsilniejszych pozycji.

"IO" dostał już wiele nagród.

Dostaliśmy najważniejsze - od krytyków, co w historii Oscarów się jeszcze nie zdarzyło [Amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych, Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles czy Stowarzyszenia Nowojorskich Krytyków Filmowych - red.].

Trudno mi oceniać nasze szanse, ale staram się być optymistą - z wiarą, że nasz film ma w sobie przekaz ważniejszy niż w innych filmach. To nie jest przekaz na temat stosunków między młodymi ludźmi tej samej płci czy wojny światowej. To przekaz na temat stosunku ludzi do zwierząt, naszej konsumpcji mięsa. Wykrzykuję to podczas spotkań z amerykańską widownią, a było ich kilkaset: w Nowym Jorku, Hollywood, San Francisco, Palm Springs czy Santa Barbara. Jeżdżę po Stanach i krzyczę: zrewidujmy nasz stosunek do zwierząt, ukróćmy ich barbarzyńską przemysłową hodowlę, nie pozwólmy na to, aby były hodowane w makabrycznych warunkach po to, żeby znaleźć się na naszym widelcu.

Jak wyglądała praca na planie "IO"? Podejrzewam, że praca ze zwierzęciem jest wyjątkowo trudna.

Okazała się łatwiejsza niż myślałem. Osioł ma opinię upartego i głupiego. Jest uparty, bo ma powody, ale głupi nie jest. To zwierzę bardzo inteligentne, wrażliwe, wyjątkowo delikatne i jest coś w tym zwierzęciu. (...) To coś magicznego. W stosunku do pyska osioł ma nieproporcjonalnie duże oczy, a to oczy są najważniejsze w kontakcie. Patrząc w oczy osła, widzi się nie tylko siebie, ale też tło - otaczającą nas rzeczywistość, widzianą przez osła, czyli w jakiś sposób przez niego ocenianą. I widzimy nicość wszystkiego, błahość ludzkich sytuacji.

To dlatego wszystkie sceny w "IO", w których grają znakomici aktorzy, nie tylko Isabelle Huppert czy Lorenzo Zurzolo, ale też polscy - Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz, Tomek Organek - to sceny z ludzkimi dramatami zazdrości, miłości, chęci rewanżu, zemsty.

Ale mówi pan o błahości ludzkich sytuacji.

Bo to też dramat zwierzęcia - jako ofiary, istoty równolegle żywej. Winniśmy jej te same prawa, bo przecież natura została stworzona w sposób demokratyczny. Nie było przykazane przez Boga czy przez naturę, że człowiek jest dominującym elementem, który ma decydować o wszystkim. Człowiek uzurpował sobie to prawo. W sposób bezczelny i bezlitosny wykorzystywał fakt przewagi fizycznej i intelektualnej nad tymi stworzeniami, z którymi dzieli los na tej planecie.

I to jest przekaz mojego filmu - żeby zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy królami świata. Nie uzurpujmy sobie praw do rządzenia losem innych istot. Oddajmy zwierzętom ich prawa, które natura stworzyła w demokratyczny sposób, równoprawnie z ludzkimi. Dlaczego nie ma ogólnospołecznego protestu w tej sprawie?

W różnych częściach świata takie protesty są. Zmieniając temat, nad czym pan teraz pracuje?

Nie powiem.

Bo to tajemnica?

Tak.

Będzie pan na oscarowej gali?

Będę, mimo iż jestem na pozycji przegranej.

Jest pan pewien?

Tak. Znam prawa rynku. Wiem, kto ile kasy wkłada w promocję własnego projektu.

Jeżeli udałoby nam się pokonać tych potężnych władców świata, to byłby cud i byłbym naprawdę szczęśliwy, ale będę również szczęśliwy, jeżeli przynajmniej część mojej widowni zrewiduje swój stosunek do zwierząt.

