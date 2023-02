"Eksperyment" Michała Janczury z nominacją do nagrody im. Teresy Torańskiej

Zobacz wideo

Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torańskiej od 2013 roku przyznaje związana z tygodnikiem "Newsweek" Fundacja im. Teresy Torańskiej. Wyróżnienia są przyznawane w 4 kategoriach: Materiał dziennikarski prasowy, Materiał dziennikarski medialny, Książka literatury faktu, Nagroda za wyróżniającą się postawę obywatelską i działalność w życiu publicznym.

REKLAMA

W tym roku w kategorii "Materiał dziennikarski medialny" nominację uzyskał dziennikarz TOK FM Michał Janczura za serial dokumentalny "Eksperyment". Pozostali nominowani w tej kategorii:

Konrad Borusiewicz - "Ruski Mir",

Joanna Bukowska, Tomasz Lusawa - "Serce przestanie bić",

Edyta Krześniak – "Motylek",

Dariusz Kubik, Grzegorz Łakomski - "Do spółki z PiS",

Janusz Schwertner - "Kto jest bratem?",

Piotr Świerczek - "Siła kłamstwa".

Wcześniej "Eksperyment" został uznany najlepszym reportażem audio w konkursie Grand Press 2022. To radiowy serial dokumentalny o poszukiwaniu cudownego leku, o świecie medycyny, o dążeniu do sławy i uwielbienia, o układach na najwyższych szczeblach władzy, o handlowaniu nadzieją i o wielkich pieniądzach.

To miał być prosty zabieg, który da Robertowi nadzieję na przyszłość, na zdrowie, na to, że do końca życia będzie widział. Okazał się początkiem piekła, naznaczonego bólem i cierpieniem. Ta historia to wstęp do opowieści o eksperymencie na ludziach prowadzonym na ogromną skalę i poza kontrolą. W serialu "Eksperyment" przedstawiamy mechanizmy, które sprawiają, że wszystko to jest możliwe.

Wszystkich odcinków "Eksperymentu" mogą słuchać subskrybenci TOK FM Premium - wystarczy wejść na tokfm.pl/eksperyment lub wyszukać "Eksperyment" w aplikacji mobilnej TOK FM.