"Księża bojkotują abp. Jędraszewskiego". "Najtrudniej jest, gdy rodzic płacze, że dziecko zarażone jest tęczową zarazą"

"Rozmawialiśmy z młodymi księżmi z Krakowa i okolic, którzy zbuntowali się przeciwko abp. Markowi Jędraszewskiemu. Pierwszy prowadzi strajk włoski, drugi myśli o ucieczce do zakonu, trzeci modli się o 'łaskę mądrości i empatii' dla swego przełożonego, czwarty listy z kurii daje do przeczytania najbardziej sepleniącemu ministrantowi" - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

W artykule pt.: "Młodzi księża bojkotują abp. Jędraszewskiego. "Odchorowałem jego ostatni list pasterski. To wstyd dla nas wszystkich" Małgorzata Skowrońska przytacza rozmowy z młodymi księżmi z Małopolski, którzy zbuntowali się przeciwko abp. Markowi Jędraszewskiemu.

Kontrowersyjny duchowny odejdzie na emeryturę w 2024 roku. Jak informuje dziennik, dni do tej daty odlicza internetowy zegar. "Krakowscy księża nie chcą się przyznać, kto go uruchomił. Wolą uniknąć karzącej ręki z Franciszkańskiej" - czytamy. Jak powiedział jeden z rozmówców "GW", "kuria w takich sprawach jest bezwzględna, a my jesteśmy zobligowani do posłuszeństwa swojemu biskupowi".

Inny z bohaterów artykułów ujawnił, że wielokrotnie "musiał się tłumaczyć wiernym z 'tęczowej zarazy'", o której z ambony grzmiał arcybiskup. - Najtrudniej jest wtedy, gdy do spowiedzi przychodzi rodzic i płacze, że dziecko zarażone jest tęczową zarazą, ogląda seriale anime, chce w nos wsadzić nostril i ubiera się jak papuga. Odsyłam wtedy do nauczania papieża Franciszka, który w kwestii LGBT nikogo nie odczłowiecza - relacjonował ksiądz.

Krytycy Jędraszewskiego zwracają uwagę na brak szacunku abp. Jędraszewskiego do kobiet. I nie chodzi jedynie o słynną sprawę odwołania trzech pracownic biura prasowego kurii. Jeden z księży krytycznych wobec metropolity przypomniał list pasterski na Wielki Post, który kilka tygodni temu odczytywany był w małopolskich kościołach. W liście abp. Jędraszewski "znowu zaatakował kobiety", że rodzą za mało dzieci i są nastawione na karierę. - Odchorowałem ten list. To jednak druzgocące, że ksiądz arcybiskup ma tak spaczone spojrzenie na współczesność. Cóż tu więcej dodawać, wstyd dla nas wszystkich - ocenił duchowny.

Kuria ściąga z parafii dodatkowe pieniądze

Księża w rozmowie z dziennikarką "GW" przyznali też, że za czasów Jędraszewskiego kuria ściąga z parafii dodatkowe pieniądze. - Nakazem dekretu księdza arcybiskupa parafie muszą odprowadzać 10 proc. od przychodów. Nowy podatek - jak nam tłumaczono - ma pomóc biedniejszym kościołom, które dotknęły podwyżki na przykład energii - wyjaśnia. I dodaje: - Jakoś moja parafia żadnego wsparcia z kurii nie dostała. W takim razie, na co idą te pieniądze? - pyta retorycznie.

