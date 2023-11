Strzały na polsko-białoruskiej granicy. Syryjczyk trafił do szpitala. "Kula utkwiła w kręgosłupie"

Na polsko-białoruskiej granicy doszło do użycia broni palnej, w wyniku której został ranny imigrant. "Postrzelony Syryjczyk przez polskie służby. Znajduje się w szpitalu w Hajnówce" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Czaban z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według niego Syryjczyk miał zostać trafiony w plecy. "Kula utkwiła w kręgosłupie" - napisał Czaban.

Informację o postrzeleniu potwierdza prokuratura. - Na razie czynności w tej sprawie wykonuje Żandarmeria Wojskowa, w trybie art. 308 Kodeksu postępowania karnego - poinformował PAP w niedzielę zastępca ds. wojskowych Prokuratora Rejonowego Białystok-Północ płk Radosław Wiszenko. To przepisy pozwalające przeprowadzić czynności niezbędne (np. zabezpieczyć ślady i inne dowody) jeszcze przed formalnym wszczęciem śledztwa lub dochodzenia.

Prok. Wiszenko dodał, że według dotychczasowych informacji, doszło do postrzelenia nielegalnego migranta przez żołnierza Wojska Polskiego. - Z informacji, które mi przekazano wynika, że doszło do tego wskutek nieszczęśliwego wypadku, potknięcia się przez żołnierza - powiedział PAP. Ranny trafił do szpitala w Hajnówce.

Dokumenty i dowody zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową mają trafić do prokuratury w poniedziałek. W części wojskowej Kodeksu karnego jest rozdział dotyczący przestępstw przeciwko zasadom obchodzenia się z bronią i artykuł penalizujący nieostrożne obchodzenie się z bronią i nieumyślne spowodowanie obrażeń u innej osoby.

W zależności od skutków takiego postrzału, żołnierzowi grozi do trzech lub - w przypadku ciężkich obrażeń albo śmierci rannego - do ośmiu lat więzienia.

"Wejście na nowy, przerażający poziom przemocy"

Prawnik Kamil Syller, który pomaga migrantom na granicy polsko-białoruskiej, ocenił, że do zdarzenia mogło dojść podczas ucieczki Syryjczyków przez las. - Wiadomo, że grupa Syryjczyków uciekała, więc nie był to strzał oddany w obronie własnej. Nie był to też strzał w nogi dla uniemożliwienia ucieczki. Wygląda na to, że ten strzał padł pod wpływem łowieckiej adrenaliny. W pociągnięcie za spust było wkalkulowane ryzyko zabicia człowieka - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jak dodał, "strzał w plecy uchodźcy to wejście na nowy, przerażający poziom przemocy na granicy polsko-białoruskiej".