Sensacyjne doniesienia ws. "Wiadomości" TVP. Nieoficjalnie: Gwiazda ma odejść

Danuta Holecka to główna twarz "Wiadomości" TVP. Znana jest też z "trudnym" rozmów z politykami PiS, gdzie głównie wylicza ich rzekome zasługi dla Polaków. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal natemat.pl, Holecka ma odejść ze stacji. - Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia - ustalił portal w dwóch niezależnych źródłach. Sama Holecka najpierw stwierdziła, że to bzdura, jednak potem orzekła, iż do sprawy nie zamierza się odnosić.

Danuta Holecka szefową "Wiadomości" TVP została w 2019 roku. Głównie wydanie informacyjnego programu telewizji państwowej prowadzi na stałe od 2016 roku.

Co dalej z TVP? Kolejni pracownicy opuszczają "Wiadomości"

Exodus pracowników "Wiadomości" TVP trwa w najlepsze i zaczął się tuż po tym, gdy okazało się, że PiS nie uda się utrzymać władzy w kolejnej kadencji. Z programem mają pożegnać się choćby reporterzy: Bartłomiej Graczak i Damian Diaz.

