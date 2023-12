Michał Rachoń znika z kolejnej anteny. Nie on jedyny

Zobacz wideo

Michał Rachoń w Radiu Koszalin od 2020 roku prowadził poniedziałkowe wydania audycji "Express Warszawa-Koszalin". "Presserwis" ustalił, że tak będzie tylko do końca roku. W styczniu Michał Rachoń ma już nie pojawiać na falach Radia Koszalin. Nie tylko ten publiczny nadawca zrezygnował ostatnio z usług Michała Rachonia. W piątek informowano, że pracownik TVP znika też z anteny Radia Opole.

Michał Rachoń to nie jedyna gwiazda państwowej telewizji, z którą opolska rozgłośnia nie przedłuży umowy. Ten sam los spotkał choćby Magdalenę Ogórek.

Michał Rachoń. Kim jest gwiazda TVP?

Michał Rachoń swoją twarzą firmował w TVP działania Prawa i Sprawiedliwości i daleko było mu do zachowania dziennikarskiej niezależności. Portal natemat.pl ustalił, że podobno ma już plan na dalszą karierę. Michał Rachoń chce przenieść się do internetu i zostać youtuberem. Jak przekazała portalowi osoba z bliskiego środowiska dziennikarza TVP, "nie ma złudzeń, że gdzieś go zechcą. A zapowiedzi nowego medium PiS-owego to póki co tylko słowa. Obecnie pracuje nad... kanałem na YouTube".

Zanim Rachoń trafił do TVP, pracował w Telewizji Republika, w której pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. publicystyki oraz w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Był także rzecznikiem prasowym sopockich struktur PiS.

