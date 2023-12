Zobacz wideo

Środa, 20 grudnia 2023 r to pierwszy od lat dzień, gdy na antenie TVP1 nie pojawiły się "Wiadomości" w których wszystko, co dobre to PiS, a wszystko, co najgorsze, to cała reszta. Tego dnia przed południem rozpoczęły się faktyczne zmiany na antenie TVP. Najpierw gwałtownie zniknęło TVP Info, które zostało zastąpione serialem "Korona Królów". Wbrew wcześniejszej ramówce nie pojawiły się także południowe "Wiadomości" w TVP1. Kolejne programy informacyjne również nie były emitowane - "Teleexpress" w TVP1 i "Panorama" w TVP2.

W trakcie dnia coraz częściej ze strony polityków rządzącej koalicji można było usłyszeć, że warto dziś obejrzeć główne wydanie "Wiadomości" o 19.30, czy raczej to, co zostanie wyemitowane w ich miejsce.

Pisał o tym na platformie X (dawniej Twitter) Roman Giertych "Oglądaj #WiadomościTVP o 19.30"

Również na oficjalnym koncie Platformy Obywatelskiej pojawił się tweet na ten temat: "Do zobaczenia w TVP1 19.30"

Telewidzowie, którzy zasiedli przed telewizorami, by jak zwykle po kolejnym odcinku teleturnieju "Jeden z dziesięciu", zobaczyć "Wiadomości" TVP, obejrzeli w środę na swych ekranach Marka Czyża, który w krótkim wystąpieniu wyjaśnił, że dziś "Wiadomości" nie będzie, a od jutra będą wyglądały inaczej. Zmiany zawarł w prostej metaforze - nowe "Wiadomości" mają być fotografią świata i dnia, a nie obrazem, jak były przez ostatnich osiem lat. "Żaden polski obywatel, który finansuje działania telewizji publicznej nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę, czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne ma prawo żądać od nich rzetelnej profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję państwu (...) uczciwą umowę - od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, o wszystkim co przyniesie" - powiedział dziennikarz.

Podkreślił, że "zamiast propagandowej zupy, chcemy zaproponować czystą wodę - nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków".

Po chwili widzowie zobaczyli materiał promocyjny nowego serialu "Zatoka szpiegów", który ma duże szanse być nowym hitem TVP. CI, którzy czekali tylko na sport, doczekali się po chwili swojej porcji informacji.