TV Republika będzie TVP PiS bis? "Nieszczęśliwa godzina"

Trwa desant ludzi związanych z TVP za czasów PiS do TV Republika Tomasza Sakiewicza. Michał Rachoń na stałe dołączył do zespołu Telewizji Republika, obejmując stanowisko dyrektora programowego. Ale to nie koniec. W piątek na antenie TV Republika zadebiutuje twarz "Wiadomości" TVP, czyli Danuta Holecka. Ma tam prowadzić główny serwis informacyjny. Pierwszym gościem Holeckiej w programie ma być były premier Mateusz Morawiecki.

Stare TVP w TV Republika. To się uda?

Takie medialne transfery nie zdziwiły Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski. - Tylko teraz te osoby, które wyciągały kasę z publicznych mediów, będą weryfikowane przez rynek. Niech próbują swoich sił w prywatnej telewizji, choć jak pamiętamy, były one przez lata pompowane przez PiS pieniędzmi - wskazał Michalski.

Kamil Dziubka z Onetu dodawał, że przed TV Republiką i ludźmi z TVP prawdziwy test. - Tajemnicą poliszynela było, że Tomasz Sakiewicz (właściciel TV Republika-red.) nie płacił ludziom. I działo się to w momentach, kiedy pieniędzy z państwowych spółek było bardzo dużo - podkreślał autor książki "Kulisy PiS".

Dziubka zwrócił też uwagę, że nowy program z Holecką ma zostać wyemitowany o godzinie 19. - Nieszczęśliwa godzina, bo to pora "Faktów" TVN. Rozumiem, że TV Republika ma wzrosty, bo chwilowo nie ma TVP INFO i ci widzowie, zwolennicy PiS, szukają swojej telewizji. Jednak to się szybko skończy. Rynek zacznie się układać, trzeba będzie patrzeć na widza. TV Republika nie jest w pakiecie telewizji naziemnej, tylko w kablówkach. A widzami TVP info byli głównie emeryci, którzy kablówek nie mają - podsumował Dziubka.