Premier zapowiedział zmiany w ZUS. Gertruda Uścińska pożegna się ze stanowiskiem

Zobacz wideo

We wtorek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła na ręce premiera Donalda Tuska wniosek o odwołanie z zajmowanego stanowiska prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

REKLAMA

- Dzisiaj podpiszę zgodę na odwołanie z zajmowanego stanowiska prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej. W przyszłym tygodniu przedstawię jej następcę – przekazał we wtorek premier na konferencji prasowej po posiedzeniu Sejmu premier Donald Tusk.

We wtorek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła na ręce premiera Donalda Tuska wniosek o odwołanie z zajmowanego stanowiska prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

- Dzisiaj podpiszę zgodę w tej kwestii. Tam jest pewna procedura, m.in. wymagana jest opinia rady nadzorczej ZUS, więc będziemy postępować szybko. W przyszłym tygodniu poznacie państwo nazwisko następcy na tym stanowisku – zapowiedział Tusk.

Szefowa MRPiPS tłumaczyła swoją decyzję we wpisie na platformie X. "Nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października, wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją" – wskazała.

REKLAMA

Gertruda Uścińska pełni funkcję prezesa ZUS od lutego 2016 roku.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj ze specjalnej oferty. Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>