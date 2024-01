Głodówka Kamińskiego i Wąsika. Ekspert mówi o "sondzie z kefirem"

Zobacz wideo

Jeszcze w warszawskim areszcie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik rozpoczęli protest głodowy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odsiadują wyrok dwóch lat więzienia. Skazani zostali w grudniu prawomocnym wyrokiem w związku z tzw. aferą gruntową.

REKLAMA

Jak mówił w TOK FM dr Paweł Moczydłowski, głodówka to "przede wszystkim naruszenie regulaminu i porządku w więzieniu". - Jest to traktowane jako zachowanie niepoprawne - wyjaśnił były szef więziennictwa w rozmowie z Mikołajem Lizutem.

Ekspert tłumaczył, że zgodnie z obowiązującymi przepisami więzienie kontroluje przebieg głodówki więźnia. A kiedy dojdzie do stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, wdrażane są odpowiednie procedury. - Przystępuje się do dokarmiania pod przymusem, czyli wprowadza się do przewodu pokarmowego, do żołądka sondę, a przez nią podaje się taki specjalnie sporządzony kefir, który zawiera wszystko, co jest potrzebne do odżywiania w stosownych proporcjach - poinformował Moczydłowski w programie "A teraz na poważnie".

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj ze specjalnej oferty. Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Kryminolog dodał, że ponieważ samo wprowadzanie sondy do żołądka może być bolesne, a na pewno nieprzyjemne, to głodujący i służby idą często na pewien kompromis. - Jest taki moment, że głodujący przyjmuje propozycję, że będzie wypijał ten kefir sporządzany przez lekarzy samodzielnie, bez oporu i nie będzie stosowana sonda. A służba więzienna traktuje to jako status głodówki - doprecyzował.

REKLAMA

Jak podkreślił gość TOK FM, "w polskim więzieniu nie umiera się z głodu". - To nie jest Wielka Brytania z czasów Margaret Thatcher - mówił. W latach 80. XX wieku głodówki w brytyjskich więzieniach prowadzili członkowie Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Wielu z nich zmarło.

- U nas podejmujemy odpowiedzialność za zdrowie głodującego. I w potrzebie dla jego dobra, zdrowia i życia- i dla systemu, który pokazuje, że nie represja jest istotą wykonywania kary pozbawienia wolności, przymusowo dożywia się więźnia - powtórzył.

Kamiński i Wąsik w więzieniu. Politycy są traktowani specjalnie?

Kryminolog przyznał, że polityk to więzień wyjątkowy. - Ze względu na swoją działalność polityczną nigdy nie wiadomo do końca, komu podpadł. Jeżeli polityk jest w więzieniu, to jest objęty troską, opieką. Zabezpieczany jest na wszelki wypadek, żeby nie pojawił się jakiś wariat, który zaatakuje, próbując przenieść jakieś swoje frustracje na świat, wymiar sprawiedliwości - stwierdził Moczydłowski.

Były szef więziennictwa przyznał, że politycy są z założenia chronieni bardziej niż inni więźniowie, podobnie jak osadzenia w więzieniach policjanci czy prokuratorzy.

REKLAMA

Czy Kamiński i Wąsik mogą wcześniej wyjść z więzienia?

Politycy PiS są skazani na dwa lata więzienia. Prezydent Duda, który w 2015 roku ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, choć nie byli wtedy skazani prawomocnym wyrokiem, teraz nie działa tak szybko. Wszczął procedurę ułaskawieniowe, która jest znacznie bardziej skomplikowana i trwa dłużej.

Zdaniem dra Pawła Moczydłowskiego niewielkie są szanse, że politycy PiS-u będą odbywać karę np. w systemie półotwartym, czy uczestniczyć w programach resocjalizacyjnych. Bo do tego potrzebne są m.in. krytyczny stosunek do popełnionego przestępstwa, podjęcie pracy nad sobą.

- Dla nich mamy niezwykle zwykły program, dlatego, że oni uważają, że nie popełnili przestępstwa, nie ma poczucia winy, nie ma samokrytyki - wyliczał socjolog, dodając, że "szans na warunkowe zwolnienie też nie będzie". - I "się odpęka" od deski do deski wyrok - podsumował rozmówca Mikołaja Lizuta.